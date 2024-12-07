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КонфліктиУкраїна

Друга партія F-16 з Данії прибула в Україну - Зеленський

Дмитро Шварц
7 грудня 2024 р.

Україна отримала від Данії другу партію винищувачів на додаток до шести, переданих раніше, заявив президент Володимир Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський представляє винищувачі F-16 Повітряним силам ЗСУ в серпні 2024 року
Зеленський на тлі F-16Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Данія доставила в Україну другу партію винищувачів F-16, повідомив у суботу, 7 грудня, український президент Володимир Зеленський.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково", - написав він у соціальних мережах.

Зеленський подякував прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен і данському народові за отримані літаки. "Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор", - додав він.

Винищувачі F-16 в Україні 

Перші F-16 Україна почала отримувати від партнерів наприкінці липня. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів передали Нідерланди, які загалом пообіцяли 24 літаки. 

У листопаді під час візиту до Києва Фредеріксен заявила, що Данія вже передала Україні шість F-16 і готує ще дві партії, щоб поставити загалом 19 винищувачів.

Читайте також: Норвегія надасть Україні шість F-16 найближчим часом - Умєров

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