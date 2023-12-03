Ексглава МЗС ФРН закликав ЄС до ядерного стримування Росії

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер (Joschka Fischer) на тлі війни Росії проти України закликав Європу до стримування Росії, зокрема, за допомогою ядерної зброї. "Чи має Німеччина володіти ядерною зброєю? Ні. Європа? Так. ЄС потребує власної програми ядерного стримування", - заявив ексміністр в інтерв'ю виданню Zeit Online , опублікованому в неділю, 3 грудня.

Йошка Фішер є членом партії "Союз-90"/"Зелені", яка з моменту свого заснування виступала за ядерне роззброєння. "Світ змінився, Путін займається ядерним шантажем", - відповів ексглава МЗС ФРН на запитання, наскільки його позиція відповідає позиції партії.

Він додав, що арсеналів західноєвропейських ядерних держав - Франції та Великобританії - буде недосить, щоб відповідати ситуації, що змінилася. Крім того, необхідно враховувати і ймовірності зниження підтримки США, вважає Фішер.

"Сподіваюся, Америка та Європа залишаться союзниками. Але що станеться, якщо (президентом США. - Ред.) знову буде обрано Дональда Трампа? З огляду на такий сценарій Європа має серйозно поставити питання (про стримування РФ. - Ред.)", - зазначив він.

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Ексміністр також закликав уряд Німеччини інвестувати у виробництво звичайних видів озброєнь. "Нам слід відновити свій потенціал стримування. Поки у нас по сусідству розташована Росія, яка дотримується імперської ідеології Путіна, ми не можемо обійтися без стримування такої Росії", - підкреслив Фішер.

Однак Німеччина, на його переконання, не зможе цього досягти за допомогою політики збалансованих бюджетів та "боргового гальма" - інструменту, який покликаний запобігати надмірній державній заборгованості.

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