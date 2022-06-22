Німеччина не приєднається до договору про заборону ядерної зброї

Німецький уряд виключає приєднання до договору про заборону ядерної зброї. Такий крок несумісний з зобов'язаннями Німеччини, що випливають з її членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), а роззброєння має здійснюватися з урахуванням ситуації в сфері політики безпеки, цитує в середу, 22 червня, агентство dpa відповідь уряду ФРН на запит депутатки Лівої партії у Бундестазі Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).

Напад Росії на Україну демонструє загрози, що походять від Москви, йдеться в документі. Водночас уряд Німеччини наголосив на прихильності до ідеї без'ядерного світу.

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Договір про заборону ядерної зброї

Договір про заборону ядерної зброї схвалили 122 країни-учасниці Організації Об'єднаних Націй у 2017 році. Проти проголосували Нідерланди, Сингапур - утримався. Багато хто не брав участі в переговорах і голосуванні. Зокрема, країни, що володіють ядерною зброєю, Німеччина та члени НАТО. Для набуття чинності до договору мали приєднатися більше 50 країн.

Він набув чинності у січні 2021 року. До нього вже приєдналися 65 держав, проте жодна з країн так званого "ядерного клубу", до якого належать США, Китай, Росія, Великобританія, Франція, Індія, Пакистан, Північна Корея. До цього переліку також зараховують Ізраїль, втім офіційно Тель-Авів ні підтверджує, ні спростовує інформацію

Німеччина власної ядерної зброї не має, але на її території, за оцінкою експертів, розміщені близько 20 ядерних бомб США. Дислокація у ФРН цих ядерних боєзарядів зумовлена пунктами договору НАТО. "Доки для Німеччини та її союзників виходить загроза застосування ядерної зброї, зберігається необхідність переконливого ядерного стримування в рамках НАТО", - наголошується у відповіді уряду країни на депутатський запит.

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