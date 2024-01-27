The Telegraph: США повернуть ядерну зброю до Великобританії

Американську ядерну зброю буде розміщено на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк, випливає з матеріалів міноборони США. Вашингтон уже оголошував намір тримати там дві ескадрильї винищувачів F-35.

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великобританії на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це британське видання The Telegraph повідомило в п'ятницю, 26 січня, посилаючись на документи міністерства оборони США.

Ядерна зброя перебуватиме на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк, випливає з матеріалів Пентагону. Йдеться про бомби B61-12, потужність яких може сягати 50 кілотонн, що втричі перевищує потужність атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма в серпні 1945 року, уточнює газета.

Пентагон не підтвердив і не спростував цю інформацію. "Сполучені Штати регулярно модернізують свої військові об'єкти в країнах-союзниках", - заявив The Telegraph представник міноборони США. За його словами, вивчені виданням документи "не містять прогнозів і не призначені для розкриття будь-яких конкретних позицій або деталей базування".

Елемент програми НАТО з модернізації ядерних об'єктів

Повернення американської зброї масового ураження до Сполученого Королівства є частиною програми НАТО з модернізації ядерних об'єктів у відповідь на загострення відносин із Росією на тлі її воєнного вторгнення в Україну, пише The Telegraph. Москва у вересні 2023 року дала зрозуміти, що розцінить повернення ядерної зброї США на британську територію як "ескалаційний крок".

Ядерна зброя раніше розташовувалася на авіабазі Лейкенхіт під час "холодної війни", нагадує газета. Однак у 2008 році США вивезли її з Великобританії, вважаючи, що загроза з боку Москви з часу "холодної війни" зменшилася, додає видання.

Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на цій базі Королівських ВПС Великобританії дві ескадрильї багатофункціональних винищувачів F-35, спроможних нести ядерну зброю. Президент США Джо Байден ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить "свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у галузі безпеки".