  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

The Telegraph: США повернуть ядерну зброю до Великобританії

Валерій Сааков | Павло Мильников
27 січня 2024 р.

Американську ядерну зброю буде розміщено на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк, випливає з матеріалів міноборони США. Вашингтон уже оголошував намір тримати там дві ескадрильї винищувачів F-35.

https://p.dw.com/p/4bk7q
Винищувачі F-35 США здатні нести ядерну зброю
Винищувачі F-35 США здатні нести ядерну зброюФото: Lockheed Martin/ZUMA/IMAGO

США вперше за 15 років розмістять ядерну зброю на території Великобританії на тлі зростання загрози з боку Росії. Про це британське видання The Telegraph повідомило в п'ятницю, 26 січня, посилаючись на документи міністерства оборони США.

Ядерна зброя перебуватиме на авіабазі Лейкенхіт у графстві Саффолк, випливає з матеріалів Пентагону. Йдеться про бомби B61-12, потужність яких може сягати 50 кілотонн, що втричі перевищує потужність атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма в серпні 1945 року, уточнює газета.

Пентагон не підтвердив і не спростував цю інформацію. "Сполучені Штати регулярно модернізують свої військові об'єкти в країнах-союзниках", - заявив The Telegraph представник міноборони США. За його словами, вивчені виданням документи "не містять прогнозів і не призначені для розкриття будь-яких конкретних позицій або деталей базування".

Елемент програми НАТО з модернізації ядерних об'єктів

Повернення американської зброї масового ураження до Сполученого Королівства є частиною програми НАТО з модернізації ядерних об'єктів у відповідь на загострення відносин із Росією на тлі її воєнного вторгнення в Україну, пише The Telegraph. Москва у вересні 2023 року дала зрозуміти, що розцінить повернення ядерної зброї США на британську територію як "ескалаційний крок".

Ядерна зброя раніше розташовувалася на авіабазі Лейкенхіт під час "холодної війни", нагадує газета. Однак у 2008 році США вивезли її з Великобританії, вважаючи, що загроза з боку Москви з часу "холодної війни" зменшилася, додає видання.

Раніше Вашингтон оголосив про намір розмістити на цій базі Королівських ВПС Великобританії дві ескадрильї багатофункціональних винищувачів F-35, спроможних нести ядерну зброю. Президент США Джо Байден ще в червні 2022 року заявив, що Вашингтон розширить "свою розстановку сил у Європі у відповідь на зміни у галузі безпеки".

Егілс Левітс про літаки, ядерну зброю в Білорусі та Китай

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.telegraph.co.uk