Японія згадує жертв атомного бомбардування Хіросіми

У жалобних заходах на тлі 78-х роковин атомного бомбардування США Хіросіми взяли участь близько 50 тисяч людей. Японська влада закликала світ відмовитися від ядерної зброї.

Японія згадує жертв вчиненого 78 років тому атомного бомбардування Хіросіми. Жалобні заходи з нагоди роковин трагедії відбулася у неділю, 6 серпня, у меморіальному Парку миру в Хіросімі.

У заходах взяли участь близько 50 тисяч людей, у тому числі представники понад 100 держав та Європейського Союзу. Як і торік, російські та білоруські дипломати запрошень не отримали на тлі війни проти України.

О 08:15 за місцевим часом (02:15 за київським часом) по всій країні була оголошена хвилина мовчання, відлік якої вівся ударами дзвона. Саме в цей момент 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник Enola Gay скинув на Хіросіму ядерну бомбу.

Заклики до "світу без ядерної зброї"

"Лідери всього світу повинні визнати, що ядерні загрози, які озвучують зараз деякі політики, свідчать про дурість теорії ядерного стримування, - заявив мер Хіросіми Кадзумі Мацуї, виступаючи з промовою на церемонії. - Вони повинні негайно зробити конкретні кроки, щоб вивести нас з небезпечного сьогодення до нашого ідеального світу".

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у своєму виступі зазначив: "Шлях до ядерного роззброєння став більш ризикованим через поглиблені міжнародні розбіжності та ядерні погрози з боку Росії. Вкрай важливо надати новий імпульс міжнародній спільноті для руху до світу без ядерної зброї".

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Атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі

6 серпня 1945 року США вперше в історії людства застосували бойову ядерну зброю: щоб схилити Японію до капітуляції у Другій світовій війні, американці скинули на Хіросіму атомну бомбу "Малюк". Внаслідок ударної хвилі загинули близько 70 тисяч мирних жителів, ще 200 тисяч людей померли від наслідків радіоактивного опромінення.

Через три дні, 9 серпня, ще одну американську атомну бомбу було скинуто на місто Нагасакі, що спричинило загибель ще близько 74 тисяч людей. 15 серпня 1945 року капітуляція Японії поклала край Другій світовій війні. Ще й досі тисячі людей в обох японських містах страждають від наслідків опромінення.

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