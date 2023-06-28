Столтенберг: НАТО готове захищатися від "Москви чи Мінська"

Після того як Білорусь прийняла в себе Євгена Пригожина, чия ПВК "Вагнер" здійснила невдалу спробу заколоту в Росії, генсек НАТО наголосив, що Альянс готовий захиститися від будь-якої загрози з боку "Москви чи Мінська".

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) готова захищатися від будь-якої загрози з боку "Москви чи Мінська", заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг у вівторок, 27 червня.

За його словами, поки що рано робити якісь висновки про наслідки того, що ватажок російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин перебрався до Білорусі після невдалої спроби збройного заколоту в Росії. Водночас Столтенберг вважає ймовірним, що частина найманців "Вагнера" також перейдуть у Білорусь.

"Ми направили чіткий сигнал Москві та Мінську про те, що НАТО існує для захисту кожного союзника та кожного сантиметра своєї території", - наголосив Столтенберг і додав, що в російській та білоруській столицях "не повинно бути місця непорозумінню щодо нашої здатності захищати союзників від будь-якої потенційної загрози".

Водночас Столтенберг зазначив, що Заходу не слід "недооцінювати" Росію після невдалого заколоту "вагнерівців".Він зазначив, що на липневому саміті в Литві Альянс зосередиться на рішеннях щодо зміцнення колективної оборони, щоб захистити всіх своїх членів - особливо тих, які мають спільний кордон зі спільницею Росії Білоруссю. Також генсек наголосив на важливості продовження підтримки України.

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Країни Балтії закликають до посилення НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа також укотре попередив про ризики розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" у Білорусі. "Якщо "Вагнер" перемістить своїх серійних убивць до Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності", - цитує його агенція AFP.

Напередодні Латвія та Литва закликали НАТО зміцнити східні кордони у відповідь на переміщення бойовиків "Вагнера" до Білорусі.

27 червня Пригожин прибув у Білорусь з російського Ростова-на-Дону в межах домовленості про припинення військового заколоту в РФ. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що міністерство оборони країни зацікавлене в перейманні досвіду "Вагнера", але запевнив, що пунктів із набору найманців у ПВК на території Білорусі не буде.

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