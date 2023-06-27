Країни Балтії закликають до посилення НАТО через "Вагнер"

Через заяви про переміщення найманців ПВК "Вагнер" до Білорусі країни Балтії закликають до зміцнення східного флангу НАТО.

Латвія і Литва закликали Північноатлантичний альянс (НАТО) зміцнити східні кордони у відповідь на переміщення найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" до Білорусі після невдалої спроби заколоту у РФ. Про це у вівторок, 27 червня, пише Reuters.

"Кордони наших країн перебуваються всього в сотнях кілометрів від цієї активності, тому їм може знадобитися 8-10 годин, щоб раптово з'явитися десь у Білорусі поблизу Литви. Це створює більш нестабільне, непередбачуване середовище для нашого регіону", - заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, наголосивши на швидкості просування "вагнерівців" територією РФ.

Водночас міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс зауважив, що важливо оцінювати це з точки зору безпеки, адже "ми бачили здатність цих найманців".

За словами глави МЗС Латвії, приїзд "Вагнера" до Білорусі слід розглядати "у світлі саміту НАТО і всіх дискусій, які ми ведемо про оборону, стримування і необхідні рішення для зміцнення безпеки східного флангу".

Литва просить у Франції допомоги з ППО

Напередодні Німеччина заявила про готовність розмістити в Литві на постійній основі чотири тисячі своїх військових. Водночас Франція могла би допомогти з протиповітряною обороною, зауважив Ландсбергіс у Парижі.

"Ми знаємо про французькі технології, і вони можуть бути використані як частина нашої стратегії стримування, щоб ні "Вагнер", ні російський військовий ніколи не подумав перетнути кордони країн Балтії", - наголосив глава МЗС Литви.

27 червня літак ватажка ПВК Євгена Пригожина прибув до Білорусі з російського Ростова-на-Дону вмежах домовленості з правителем РБ Олександром Лукашенком щодо припинення військового заколоту у Росії.

Водночас Лукашенко заявив, що міноборони РБ зацікавлене в перейманні досвіду найманців "Вагнера", але запевнив, що пунктів із набору найманців в ПВК на території Білорусі не буде.

Читайте також: Чому Путін мовчить про Шойгу, а Шойгу - про заколот Пригожина?