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Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина у Білорусь

Анастасія Шепелева
1 год. тому

За словами правителя РБ, у міноборони країни зацікавлені у досвіді найманців ПВК "Вагнер".

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Євген Пригожин
Євген ПригожинФото: Press service of "Concord"/REUTERS

Правитель Білорусії Олександр Лукашенко підтвердив, що засновник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин перебуває в Білорусії. Про це у четвер, 27 червня, пише державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, міноборони РБ зацікавлене в досвіді найманців "Вагнера". "Але, як Хренін (міністр оборони Білорусії. - Ред.) каже: "Мені б такий підрозділ в армії не завадив". Я згоден. Розмовляй із ними", - передав діалог з главою міноборони правитель Білорусі.

Лукашенко: Табори для найманців не будують

При цьому, як пише "Інтерфакс", Лукашенко спростував інформацію про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі, заявивши, що за необхідності їм допоможуть із розміщенням.

"Ми поки що жодних таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах", - сказав Лукашенко. Водночас, за його словами, в Білорусії не буде пунктів із набору найманців в ПВК.

Напередодні аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що до Білорусі з російського Ростова-на-Дону прилетів літак ватажка ПВК Євгена Пригожина. Невдовзі, за даними моніторингової групи, в "Мачулищі" прилетів ще один бізнес-джет - BAe 125-800B із реєстраційним номером RA-02878. Він прибув із російського Санкт-Петербурга, але кого або що перевозив - не відомо.

Востаннє Пригожина бачили на публіці увечері 24 червня, коли він виїжджав на авто зі штабу Південного військового округу РФ у Ростові, погодившись припинити збройний заколот.

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Путін визнав фінансування державою ПВК "Вагнер"

Між тим, російський президент Володимир Путін у вівторок уперше визнав фінансування ПВК "Вагнер" із бюджету держави. За його словами, з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання членів ПВК "Вагнер" і стимулюючі виплати з бюджету було виділено 86 млрд рублів і ще 110 млрд рублів на страхові виплати. До того Кремль неодноразово заперечував зв'язок "вагнерівців" з російською владою.

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