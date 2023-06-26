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Пригожин заявив, що не мав на меті повалення влади в РФ

Анастасія Шепелева | Даниїл Сотников
1 год. тому

Пригожин опублікував перший після спроби заколоту коментар, заявивши, що не ставив собі за мету повалити російський режим і захопити владу.

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Євген Пригожин
Євген ПригожинФото: Press service of "Concord"/REUTERS

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин у понеділок, 26 червня, опублікував перший аудіокоментар із приводу його заколоту і маршу колони військової техніки в бік Москви. За словами Пригожина, він не ставив перед собою завдання повалення режиму і захоплення влади, а заколот був "демонстрацією" незгоди з рішеннями міністерства оборони.

За словами Пригожина, "рада командирів" і бойовики ПВК "Вагнер" за підсумками зборів відмовилися підписувати контракти з міноборони, як цього вимагав глава оборонного відомства Сергій Шойгу. 30 червня ПВК планувала демонстративно передати військову техніку міністерству біля будівлі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, стверджує Пригожин.

"Попри те, що ми не проявляли жодної агресії, по нас було завдано ракетного удару і одразу після цього відпрацювали вертольоти. Близько 30 бійців ПВК "Вагнер" загинули, деякі дістали поранення. Це стало тригером для того, щоб негайно рада командирів ухвалила рішення, що ми повинні висуватися негайно", - розповів Пригожин.

Двоє найманців загинули

За словами Пригожина, рішення про розворот техніки було ухвалено після того, як перша колона підійшла до Москви на відстань 200 км. "Ми зупинилися в той момент, коли перший штурмовий загін, що підійшов на 200 км до Москви, розгорнув свою артилерію, зробив розвідку місцевості, і було очевидно, що в цей момент проллється багато крові. Тому ми порахували, що демонстрація того, що ми збиралися зробити, вона достатня", - розповів Пригожин.

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Загалом, як стверджує глава угруповування, за час "маршу" загинуло двоє бойовиків ПВК "Вагнер". "Не було вбито жодного солдата на землі. Ми шкодуємо про те, що ми змушені були завдавати ударів по авіаційних засобах, але ці засоби кидали бомби і завдавали ракетні удари", - заявив Пригожин.

За його словами, марш на Москву був зроблений "для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні".  Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, за словами Пригожина, "простягнув руку і запропонував знайти шляхи вирішення для подальшої роботи ПВК "Вагнер" у законній юрисдикції". Інших подробиць угоди Пригожин не повідомив.

У ГУР МО нема даних про перехід ПВК "Вагнер" до РБ

Інформації про те, що Пригожин перебуває в Білорусі, немає. Між тим, російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що в РБ нібито почали будувати табори для розміщення "вагнерівців". Втім, за даними Головного управління розвідки міноборони України, бойовики ПВК "Вагнер" поки не переходили до Білорусі.

"Щодо Білорусі, давайте ще почекаємо. Поки немає інформації про те, що дійсно системно ПВК Вагнера перегруповується і переходить у Білорусь на місця постійної дислокації. Це політичні заяви", - сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону у понеділок. 

Крім того, у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" також повідомили, що у неї немає даних про дислокацію "вагнерівців" до країни, а також про початок будівництва таборів для них, про що повідомляла низка ЗМІ. 

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