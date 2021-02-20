Пентагон виділяє Україні 125 мільйонів доларів

Міністерство оборони США повідомило у понеділок, 1 березня, про виділення 125 мільйонів доларів для підвищення оборонного потенціалу України.

"Пентагон повідомляє про новий пакет у 125 мільйонів в рамках Ініціативи з підтримки безпеки України (USAI). Пакет передбачає вишкіл військових, придбання спорядження та допомогу військових радників. Це дозволить українським силам захищати територіальну цілісність країни, контролювати кордони та підвищити оперативну сумісність з НАТО", - йдеться у пресрелізі Пентагону.

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Ці кошти будуть використані, зокрема, на закупівлю двох патрульних катерів типу Mark VI. Закупівля спрямована на розширення можливостей України у патрулюванні та захисті своїх територіальних вод.

Пакет також передбачає передачу Україні контрбатарейних радарів, тактичного обладнання, придбання різного спорядження і постійну підтримку супутниковими знімками.

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У повідомленні наголошується, що "це рішення демонструє готовність США надавати Україні оборонне летальне озброєння, щоб надати Києву можливість ефективніше захищатися від російської агресії".

У повідомленні Пентагону також зазначається, що Україна може отримати ще 150 мільйонів доларів у 2021 фінансовому році за умови досягнення Києвом достатнього прогресу в ключових оборонних реформах.

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