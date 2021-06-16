Кулеба про саміт: США дотримали обіцянку не торгуватися щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у четвер, 17 червня, що вітає жорсткі заяви президента США Джо Байдена під час його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Кулеба запевнив, що переговори Байдена і Путіна не викликали занепокоєння в українського уряду. "Цей саміт продемонстрував, що Америка повернулася, і зараз настав час змусити Росію припинити втручатися в Україну", - сказав Кулеба в інтерв'ю інформагентству Reuters, наголосивши, що Москва не має права вето на вступ України до НАТО.

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За словами глави МЗС України, Путін не побачив від Сполучених Штатів "жодного запрошення для торгів" з українського питання. "І це - питання принципу, оскільки ми домовилися із США, що жодні угоди щодо України не будуть укладені без України, і Америка дотримала обіцянку", - зазначив Кулеба.

Як зазначив раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський, Джо Байден запевнив його, що не торгуватиме інтересами України.

Питання вступу до НАТО

Коментуючи слова Байдена на саміті НАТО, що Україна повинна викорінити корупцію та відповідати іншим критеріям, перш ніж приєднатися до Альянсу, Кулеба зауважив, що Київ посилює вербальний тиск на НАТО у питанні членства, оскільки перебуває у "безпековому вакуумі". За словами міністра, Україна не є членом "жодного безпекового альянсу" та прагне безпеки, що змушує Київ проявляти активність.

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Нагадаємо, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив 17 червня, що для Кремля вступ України в НАТО є "червоною лінією" у відносинах із західними державами.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що лише Україна та країни-члени НАТО ухвалюють рішення щодо її членства в Альянсі, а Росія не має права голосу в цьому питанні.

На віллі Ла Гранж у Женеві 16 червня відбулися переговори між президентом США Джозефом Байденом і його російським колегою Володимиром Путіним. Це були перші переговори Байдена і Путіна з моменту вступу першого на пост президента США. Ініціатива їх проведення виходила з Вашингтона.

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