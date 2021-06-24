 Секретні документи про британський есмінець знайшли на автобусній зупинці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Секретні документи про британський есмінець знайшли на автобусній зупинці

На автобусній зупинці в графстві Кент знайшли секретні документи про місію британського есмінця HMS Defender, який пропливав повз незаконно анексований РФ Крим.

Британський есмінець HMS Defender (архівне фото)

Британський есмінець HMS Defender (архівне фото)

Секретні документи про подробиці місії британського есмінця HMS Defender і потенційну реакцію Росії на його проходження через Чорне море знайшли на автобусній зупинці в анлійському графстві Кент. Про це повідомляє BBC в неділю, 27 червня.

Зазначається, що особа знайшла майже 50 змоклих сторінок на зупинці вранці 22 червня, за добу до самого інциденту в Чорному морі. Ця людина повідомила про документи ВВС та вирішила залишитися анонімною. Журналісти мовника припускають, що ці документи належали офісу високопоставленого чиновника міністерства оборони.

У свою чергу, міністерство оборони заявило, що минулого тижня йому стало відомо про цей інцидент. "Департамент надзвичайно серйозно ставиться до захисту інформації, вже розпочато розслідування. Крім того, співробітник тоді повідомляв про втрачені документи", - заявив речник відомства і відмовився далі коментувати інцидент.

За даними ВВС, документи містили інформацію про місію есмінця, яка описана міноборони як "мирний прохід через українські територіальні води", із зачохленою корабельною артилерією і корабельним вертольотом в ангарі. Як випливає з виявлених документів, 21 червня операцію есмінця, яку назвали "Op Ditroite", обговорювали на найвищому рівні. Зокрема, йшлося про можливу реакцію Росії на появу корабля біля узбережжя Криму.

"З виявлених у Кенті документів випливає, що рішення направити есмінець саме таким курсом було прийнято британським урядом для того, щоб висловити підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - дійшли висновку журналісти ВВС.

Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення. Згодом британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.

Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

Читайте також: Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі

Дивитись відео 01:46

Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021)

Також за темою

UK HMS Defender

Борис Джонсон: Британський есмінець законно перебував поблизу Криму 24.06.2021

Есмінець HMS Defender законно перебував у Чорному морі поблизу Криму. Корабель рухався в українських водах, заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Джонсон про Росію і HMS Defender: Крим - український, будемо там плавати (24.06.2021) 24.06.2021

Навколо Криму - українські територіальні води, і ніщо не заважатиме там плавати. Так Лондон відповів Кремлю на погрози і переслідування свого есмінця HMS Defender, який слідував до Грузії повз Крим і нібито зазнав обстрілу з боку РФ.

UK HMS Defender

Україна і Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі 21.06.2021

Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства підписали міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства та заступник міністра оборони України.

Реклама

Докладно

Наслідки торнадо в Чехії, фото 25 червня

Спустошливий торнадо в Чехії (фоторепортаж)

Потужний торнадо спустошив район навколо міста Годонін. Фотографії з місця події - у добірці DW.  

Канал Стамбул - новий будівельний мегапроєкт Ердогана

Мегапроєкт: Туреччина почала будівництво каналу "Стамбул"

Канал "Стамбул" з'єднає Мармурове та Чорне моря. Його планують побудувати за шість років.  