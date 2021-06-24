Секретні документи про британський есмінець знайшли на автобусній зупинці

Секретні документи про подробиці місії британського есмінця HMS Defender і потенційну реакцію Росії на його проходження через Чорне море знайшли на автобусній зупинці в анлійському графстві Кент. Про це повідомляє BBC в неділю, 27 червня.

Зазначається, що особа знайшла майже 50 змоклих сторінок на зупинці вранці 22 червня, за добу до самого інциденту в Чорному морі. Ця людина повідомила про документи ВВС та вирішила залишитися анонімною. Журналісти мовника припускають, що ці документи належали офісу високопоставленого чиновника міністерства оборони.

У свою чергу, міністерство оборони заявило, що минулого тижня йому стало відомо про цей інцидент. "Департамент надзвичайно серйозно ставиться до захисту інформації, вже розпочато розслідування. Крім того, співробітник тоді повідомляв про втрачені документи", - заявив речник відомства і відмовився далі коментувати інцидент.

За даними ВВС, документи містили інформацію про місію есмінця, яка описана міноборони як "мирний прохід через українські територіальні води", із зачохленою корабельною артилерією і корабельним вертольотом в ангарі. Як випливає з виявлених документів, 21 червня операцію есмінця, яку назвали "Op Ditroite", обговорювали на найвищому рівні. Зокрема, йшлося про можливу реакцію Росії на появу корабля біля узбережжя Криму.

"З виявлених у Кенті документів випливає, що рішення направити есмінець саме таким курсом було прийнято британським урядом для того, щоб висловити підтримку Україні, незважаючи на можливі ризики", - дійшли висновку журналісти ВВС.

Інцидент з британським есмінцем у Чорному морі

Нагадаємо, 23 червня міністерство оборони Росії повідомило про серію попереджувальних пострілів у бік британського есмінця HMS Defender у Чорному морі, а також про попереджувальне бомбометання з повітря по курсу корабля, що буцімто "перетнув державний кордон" РФ поблизу Криму. Після цього британський корабель залишив акваторію анексованого РФ Кримського півострова, запевняли в Москві.

Офіційний Лондон у той же день спросутвав це повідомлення. Згодом британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що есмінець HMS Defender королівського військово-морського флоту Великобританії законно перебував у Чорному морі поблизу Криму.

Глава британського уряду пояснив, що есмінець рухався з України до Грузії найкоротшим маршрутом, перебував в українських територіальних водах і "було цілком правильно скористатися ними (територіальними водами України - Ред.), щоб дістатися з пункту А до пункту Б".

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