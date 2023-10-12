Британія спрямовує кораблі та авіацію для підтримки Ізраїлю

Від п'ятниці британський військовий літак почне патрулювання довкола Ізраїлю, згодом у східне Середземномор'я прибудуть два військові кораблі. Так Лондон хоче підтримати Ізраїль та запобігти ескалації.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у четвер, 12 жовтня, наказав розгорнути в східному Середземномор'ї британські кораблі та авіацію для "підтримки Ізраїлю, зміцнення регіональної стабільності та запобігання ескалації", повідомляє офіс прем'єра.

Зокрема, у регіон будуть спрямовані патрульний та протичовновий літак Boeing P-8 Poseidon, засоби спостереження, прибережна група реагування у складні допоміжного десантного корабля RFA Lyme Bay, прибережного ударного корабля RFA Argus, трьох вертольотів Merlin і роти морської піхоти.

Літак спостереження розпочне патрулювання в п'ятницю, 13 жовтня, щоб "відстежувати загрози регіональній стабільності, такі як передача зброї терористичним групам". Кораблі мають прибути у регіон "найближчими днями".

"Прем'єр-міністр також попросив підсилити всі військові команди в Ізраїлі, на Кіпрі та в усьому регіоні для підтримки планування на випадок надзвичайних ситуацій, а також зусиль сусідніх країн для боротьби з будь-яким поширенням нестабільності в Ізраїлі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ізраїль запросив у Німеччини боєприпаси для кораблів

Британія координуватиме дії з союзниками

У британському уряді зазначили, що країна координуватиме військову підтримку з союзниками, які вже діють в регіоні.

Спрямування допомоги "є суттєвою демонстрацією підтримки Великобританією права Ізраїлю на самооборону" та дозволить "адаптуватися до потреб партнерів у міру розвитку ситуації в майбутні тижні", кажуть на Даунінґ-стріт.

"Наші військові та дипломатичні команди по всьому регіону також підтримуватимуть міжнародних партнерів у відновленні безпеки та забезпеченні надходження гуманітарної допомоги до тисяч невинних жертв цього варварського нападу терористів ХАМАСу", - наголосив Сунак.

Своєю чергою міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що спрямування військових сил підтверджує рішучість "Сполученого Королівства забезпечити провал терористичної кампанії ХАМАСу", водночас нагадуючи "тим, хто прагне розпалити напруженість, що сили свободи підтримують ізраїльський народ".

Читайте також: Генсек НАТО шокований відео атак ХАМАСу в Ізраїлі