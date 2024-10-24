Туреччина посилює удари по РПК після нападу в Анкарі

Турецькі війська завдають масованих ударів по об'єктах РПК у Сирії та Іраку. У Анкарі кажуть, що в такий спосіб відповіли на нещодавні теракти.

Туреччина оголосила посилення ударів по об'єктах забороненої в країні Робітничої партії Курдистану (РПК) після терористичного нападу на авіакомпанію. У ніч на четвер, 24 жовтня, було атаковано 29 таких цілей на півночі Іраку і 18 на півночі Сирії, повідомило міністерство оборони Туреччини.

За його даними, під час цих ударів 59 екстремістів було нейтралізовано - цей термін зазвичай використовується для опису вбивства. Заяв від РПК щодо цього поки не надходило.

Натомість підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF), де головною силою є курські загони, заявили, що дванадцять цивільних осіб, в тому числі двоє дітей, загинули в результаті ударів на півночі і сході Сирії. Незалежних підтверджень цим повідомленням поки не надходило, констатує Reuters.

Теракт на об'єктах турецької оборонної компанії TUSAS

Напередодні на об'єктах турецької оборонної компанії TUSAS, що спеціалізується на випуску безпілотників і літаків, пролунало кілька вибухів і було чути постріли. Під час атаки загинуло п'ятеро осіб, ще 22 людини отримали поранення. Згодом силам безпеки вдалося нейтралізувати нападників - ними виявилися чоловік і жінка.

За даними турецьких органів влади, вони були членами РПК. Сама РПК поки що не взяла на себе відповідальності за скоєне.

Реакція на терористичну атаку у Туреччині

У НАТО засудили теракт поблизу Анкари. "Глибоко стурбовані повідомленнями про загиблих і поранених в Анкарі. НАТО підтримує нашого союзника Туреччину", - повідомив 23 жовтня генсек Альянсу Марк Рютте.

У МЗС ФРН заявили у зв'язку з інцидентом, що "жахливий теракт в Анкарі викликає глибоке потрясіння", засудивши "всі форми тероризму". "Ми солідарні з Туреччиною... Наше посольство в Анкарі та центр кризового реагування стежать за розвитком ситуації", - йдеться у заяві , оприлюдненій увечері, 23 жовтня, на сайті МЗС ФРН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на подію. "Тероризму немає виправдання. Висловлюю підтримку та солідарність нашим турецьким друзям і співчуття постраждалим", - прокоментував міністр.