Берлін застеріг від поспішного виведення військ з Афганістану

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликає до визначення "чітких умов" виведення військ з Афганістану. "Надто поспішні військові маневри з відступу" не повинні загрожувати мирному процесу в країні, заявив Маас у вівторок, 1 грудня. Адже таким чином НАТО надсилає "хибні сигнали" радикальним ісламістам з "Талібану", з якими афганський уряд зараз веде мирні переговори.

Як припускає Маас, поспішного виведення контингенту НАТО з Афганістану ще можна уникнути. Рішення президента США Дональда Трампа скоротити найближчим часом кількість американських військових в Афганістані з 4500 до 2500 Маас назвав "складним". За його словами, присутність американських військ є "екзистенційною" для солдатів Бундесверу в Афганістані. ФРН має намір передати відповідальність за безпеку в країні уряду Афганістану, підкреслив Маас. Мандат Бундесверу в цій країні, який спливає в березні 2021 року, має закінчитися, додав німецький міністр.

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Нагадаємо, що наприкінці лютого 2020 року США підписали угоду з радикальним рухом "Талібан" про виведення американських військ з країни, яке має завершитися до кінця 2021 року. У свою чергу, таліби взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом та гарантувати, що Афганістан не стане базою для міжнародих терористів. Утім, міжафганські переговори, які почалися в вересні 2020 року, зайшли в глухий кут. Міністри оборони країн НАТО в лютому 2021 року обговорять можливе виведення військового контингенту з Афаністану.