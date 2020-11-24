 Берлін застеріг від поспішного виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2020

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Новини

Берлін застеріг від поспішного виведення військ з Афганістану

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас закликає визначити "чіткі умови" виведення військ з Афганістану та сподівається, що поспішного виведення вдасться уникнути.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) закликає до визначення "чітких умов" виведення військ з Афганістану. "Надто поспішні військові маневри з відступу" не повинні загрожувати мирному процесу в країні, заявив Маас у вівторок, 1 грудня. Адже таким чином НАТО надсилає "хибні сигнали" радикальним ісламістам з "Талібану", з якими афганський уряд зараз веде мирні переговори.

Як припускає Маас, поспішного виведення контингенту НАТО з Афганістану ще можна уникнути. Рішення президента США Дональда Трампа скоротити найближчим часом кількість американських військових в Афганістані з 4500 до 2500 Маас назвав "складним". За його словами, присутність американських військ є "екзистенційною" для солдатів Бундесверу в Афганістані. ФРН має намір передати відповідальність за безпеку в країні уряду Афганістану, підкреслив Маас. Мандат Бундесверу в цій країні, який спливає в березні 2021 року, має закінчитися, додав німецький міністр.

Читайте також: НАТО застерігає США щодо виведення військ з Афганістану

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2020 року США підписали угоду з радикальним рухом "Талібан" про виведення американських військ з країни, яке має завершитися до кінця 2021 року. У свою чергу, таліби взяли на себе зобов'язання почати мирні переговори з афганським урядом та гарантувати, що Афганістан не стане базою для міжнародих терористів. Утім, міжафганські переговори, які почалися в вересні 2020 року, зайшли в глухий кут. Міністри оборони країн НАТО в лютому 2021 року обговорять можливе виведення військового контингенту з Афаністану.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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