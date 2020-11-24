Німеччина виводить війська з афганської провінції Кундуз

Військовослужбовці німецького Бундесверу протягом наступних тижнів залишать провінцію Кундуз на півночі Афганістану. Це станеться вже вдруге за час 19-річного перебування німецького контингенту в цій країні. Близько сотню дислокованих у Кундузі німецьких солдатів перекинуть до північного штабу навчальної місії НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute support) в Мазарі-Шарифі. Про це увечері вівторка, 24 листопада, повідомив представник оперативного командування, відповідаючи на запит німецької газети Bild.

За його словами, виведення військ не означає, що польовий табір у Кундузі перестане діяти. За необхідності німецьких солдатів перекидатимуть туди для навчання військовослужбовців збройних сил Афганістану. Раніше німецькі інструктори консультували афганських військових у питаннях боротьби з бойовиками у провінції, яка традиційно була оплотом радикального ісламістського руху "Талібан".

Як повідомляє інформаційна агенція dpa, рішення про відкликання контингенту з Кундузу було ухвалене ще влітку військовим керівництвом місії НАТО в Кабулі. Тож цей крок не пов'язаний із нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа про скорочення американського контингенту в Афганістані з 4500 до 2500 військовослужбовців.

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Раніше в Німеччині заявляли, що зменшення американської військової присутності в Афганістані поставить під загрозу місію Бундесверу в цій країні. Зокрема, в міністерстві оборони Німеччини попередили, що Бундесвер не зможе виконувати свою місію в Афганістані, якщо США справді залишать у країні лише 2500 військових санітарів. Загалом в Афганістані нині дислокуються 1250 німецьких військовослужбовців, переважна частина яких перебуває в Мазарі-Шарифі. Ще одне місце дислокації німецьких військових - столиця Афганістану Кабул.

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