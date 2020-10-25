 На донорській конференції Афганістану пообіцяли 12 мільярдів доларів США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2020

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Новини

На донорській конференції Афганістану пообіцяли 12 мільярдів доларів США

Надання допомоги буде прив'язане до збереження демократичних завоювань у країні. Донори також вимагають раціонального витрачання коштів та звіту від уряду в Кабулі.

Афганістану пообіцяли 12 мільярдів доларів США допомоги

Афганістану пообіцяли 12 мільярдів доларів США допомоги (на фото: на вулиці Кабула)

Світова спільнота має намір підтримати Афганістан у найближчі чотири роки допомогою в розмірі 12 мільярдів доларів США. Утім, ця допомога буде прив'язана до збереження демократичних завоювань у країні. Як зазначила на завершення донорської конференції у Женеві у вівторок, 24 листопада, спеціальна представниця генерального секретаря ООН з Афганістану Дебора Лайонс, це - "хороший день для Афганістану", цитує інформагенція AFP.

Співголова конференції, міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі повідомив, що на наступний рік Афганістану пообіцяли 3 мільярди доларів. Очікується, що в подальші три роки обсяг підтримки зберігатиметься на тому ж рівні.

Умови отримання допомоги

Лайонс наголосила, що ці кошти "надійдуть не просто так". Їхнє надання прив'язане до умови раціонального витрачання, уряд у Кабулі повинен буде також надати відповідний звіт. На донорській конференції світова спільнота висловила "рішучу підтримку" мирному процесу в Афганістані, додала спецпредставниця генсека ООН.

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ЄС на конференції оголосив, що у наступні чотири роки надасть Афганістану 1,2 мільярда доларів. Утім, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель зазначив, що ця допомога може опинитися під загрозою у разі зростання насильства. Він закинув радикальному ісламістському руху "Талібан", що той інструменталізує насильство, аби забезпечити собі переваги під час переговорів з урядом Афганістану в Досі.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) також закликав талібів припинити неприйнятне насильство. За його словами, Німеччина наступного року надасть Афганістану на цивільні проєкти до 430 мільйонів євро. У подальші три роки обсяг допомоги планують зберігати на тому ж рівні, "якщо обставини це дозволять". За словами Мааса, поновлення партнерства з Кабулом залежить від його готовності дотримуватися принципів демократії та правової держави, захищати права людини, відповідального урядування та боротьби з корупцією.

Переговори у Досі

Афганський уряд та представники руху "Талібан" з вересня цього року ведуть переговори у столиці Катару Досі. Утім, вони відбуваються на тлі зростання насильства з боку талібів. Існують побоювання, що після повернення "Талібану" до влади ісламісти згорнуть демократичні завоювання та громадянські свободи.

Президент Афганістану Ашраф Гані у відеозверненні до учасників донорської конференції наголосив, що його уряд дотримуватиметься зобов'язання стосовно подальших переговорів із талібами. Утім, зазначив він, з моменту укладення угоди між США та "Талібаном" у лютому цього року насильство в Афганістані стрімко зросло.

На попередній донорській конференції у 2016 році міжнародна спільнота пообіцяла надати Афганістану за чотири роки близько 15 мільярдів доларів США.

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    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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