 НАТО застерігає США щодо виведення військ з Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

НАТО застерігає США щодо виведення військ з Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Афганістан після виведення американських військ може стати "платформою міжнародних терористів".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 17 листопада, застеріг президента США Дональда Трампа щодо виведення військ з Афганістану. Ціна занадто швидкого та нескоординованого виведення військ може бути високою, адже терористичне угруповання "Ісламська держава" зможе відбудувати на території країни "терористичний халіфат, який воно втратило в Сирії та Іраку", вважає Стостенберг. За його словами, Афганістан може стати "платформою міжнародних терористів", які планують напади на країни НАТО.

Нагадаємо, що Трамп планує зменшити кількість американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб у кожній з країн. Зараз лише в Афганістані перебуває приблизно 4500 вояків США. Це рішення американського президента викликало занепокоєння інших країн НАТО, адже їхні підрозділи в Афганістані розраховують на логістичну підтримку США.

Утім, плани Трампа наштовхнулися на опір навіть у його власній Республіканській партії. Лідер більшості в Сенаті Мітч Мак-Коннелл зазначив, що виведення військ може призвести до ситуації, подібної до "принизливого відходу американців з В'єтнаму" в 1975 році, а також стати "пропагандистською перемогою" для ісламістів. А сенатор-демократ Джек Рід, який є членом оборонного комітету, обвинуватив Трампа в "цинічному, хаотичному підході", що має на меті залишити хаос своєму наступникові на президентській посаді - Джо Байдену.

Угода США з талібами

Наприкінці лютого США підписали угоду з радикальним ісламістським рухом "Талібан", що передбачає поступове виведення з Афганістану всіх сил США і НАТО до кінця квітня 2021 року. Таліби натомість взяли на себе зобов'язання провести мирні переговори з урядом у Кабулі, що розпочалися у вересні. Однак переговорний процес загальмувався.

Трамп обіцяв вивезти війська з Афганістану ще під час передвиборчої кампанії 2016 року. На початку серпня поточного року США повідомили своїм союзникам по НАТО про намір скоротити свої війська, дислоковані в цій країні, із приблизно 12 тисяч до менш ніж п'яти тисяч до кінця листопада. У середині вересня Трамп оголосив, що чисельність американських військ в Афганістані швидко скоротиться до менш ніж чотирьох тисяч осіб. Утім, уже на початку листопада Трамп оголосив, що до Різдва американські військові повернуться з Афганістану до США.

Війна в Афганістані - найдовша в історії США. Американські військові перебувають у цій країні з 2001 року - після скоєних терористичних атак у США 11 вересня.

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