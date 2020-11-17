НАТО застерігає США щодо виведення військ з Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 17 листопада, застеріг президента США Дональда Трампа щодо виведення військ з Афганістану. Ціна занадто швидкого та нескоординованого виведення військ може бути високою, адже терористичне угруповання "Ісламська держава" зможе відбудувати на території країни "терористичний халіфат, який воно втратило в Сирії та Іраку", вважає Стостенберг. За його словами, Афганістан може стати "платформою міжнародних терористів", які планують напади на країни НАТО.

Нагадаємо, що Трамп планує зменшити кількість американських військових в Афганістані та Іраку до 2500 осіб у кожній з країн. Зараз лише в Афганістані перебуває приблизно 4500 вояків США. Це рішення американського президента викликало занепокоєння інших країн НАТО, адже їхні підрозділи в Афганістані розраховують на логістичну підтримку США.

Утім, плани Трампа наштовхнулися на опір навіть у його власній Республіканській партії. Лідер більшості в Сенаті Мітч Мак-Коннелл зазначив, що виведення військ може призвести до ситуації, подібної до "принизливого відходу американців з В'єтнаму" в 1975 році, а також стати "пропагандистською перемогою" для ісламістів. А сенатор-демократ Джек Рід, який є членом оборонного комітету, обвинуватив Трампа в "цинічному, хаотичному підході", що має на меті залишити хаос своєму наступникові на президентській посаді - Джо Байдену.

Угода США з талібами

Наприкінці лютого США підписали угоду з радикальним ісламістським рухом "Талібан", що передбачає поступове виведення з Афганістану всіх сил США і НАТО до кінця квітня 2021 року. Таліби натомість взяли на себе зобов'язання провести мирні переговори з урядом у Кабулі, що розпочалися у вересні. Однак переговорний процес загальмувався.

Трамп обіцяв вивезти війська з Афганістану ще під час передвиборчої кампанії 2016 року. На початку серпня поточного року США повідомили своїм союзникам по НАТО про намір скоротити свої війська, дислоковані в цій країні, із приблизно 12 тисяч до менш ніж п'яти тисяч до кінця листопада. У середині вересня Трамп оголосив, що чисельність американських військ в Афганістані швидко скоротиться до менш ніж чотирьох тисяч осіб. Утім, уже на початку листопада Трамп оголосив, що до Різдва американські військові повернуться з Афганістану до США.

Війна в Афганістані - найдовша в історії США. Американські військові перебувають у цій країні з 2001 року - після скоєних терористичних атак у США 11 вересня.