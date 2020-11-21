 Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2020

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Новини

Вибух автомобіля в Афганістані: десятки загиблих військовослужбовців

На військовій базі поблизу міста Газні в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, яким керував терорист-смертник. Загинули десятки військових та силовиків, кажуть місцеві чиновники.

Представники афганських сил безпеки у Кабулі, 28 листопада 2020 року

Представники афганських сил безпеки у Кабулі

Щонайменше 30 людей загинули в результаті вибуху, що прогримів зранку неділі, 29 листопада, на одній з військових баз поблизу афганського міста Газні, що є столицею однойменної провінції. Ще щонайменше 24 особи отримали різноманітні поранення, багатьох із них доставлено до лікарень, повідомили місцеві чиновники інформагенції dpa.

За даними місцевої влади, до військової бази під'їхав начинений вибухівкою автомобіль, за кермом якого сидів терорист-смертник, передає інформагенція AFP.

Повідомляється, що всі загиблі та поранені внаслідок теракту були військовослужбовцями та силовиками. Цей теракт став одним із найкривавіших нападів на афганські сили безпеки зі скоєних протягом останніх місяців. Поки що жодне з екстремістських угруповань, що діють на території країни, не взяло на себе відповідальність за цей напад.

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Напад відбувся на тлі повідомлень про досягнення певних успіхів у переговорному процесі між урядом у Кабулі та керівництвом радикального ісламістського руху "Талібан" щодо врегулювання багаторічного збройного протистояння в Афганістані. Про прогрес у перемовинах повідомляли напередодні представники руху "Талібан". Офіційних заяв щодо цього з боку представників афганського уряду не було.

Саме компроміс між талібами та афганським урядом має стати запорукою виведення американських військ та військ країн-членів НАТО і їхніх союзників з Афганістану. 

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