У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені

У столиці Афганістану Кабулі у суботу, 21 листопада, з мінометів обстріляно частину урядового кварталу, відому як "зелена зона", де розташовано багато дипломатичних представництв. За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, внаслідок обстрілу загинули як мінімум восьмеро осіб, 31 особа отримала поранення. Водночас міністерство охорони здоров'я повідомило про п'ятьох загиблих і 51 пораненого, передає інформагенція dpa.

Як заявили представники місцевої влади, під час обстрілу випущено 24 мінометні міни, що влучили переважно в житлові райони. На поширених місцевим телеканалом RTA кадрах видно рештки згорілої невеликої вантажівки, з якої, згідно з повідомленнями, було проведено обстіл.

Тим часом терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) вже взяло на себе відповідальність за цей напад. Повідомлення про це терористи у звичний для них спосіб поширили у соціальних мережах.

Це вже другий такий напад упродовж кількох місяців у Кабулі. У серпні цього року в Кабулі було випущено більше десятка ракет, унаслідок чого загинули кілька осіб. Тоді відповідальність за напад взяло на себе так само терористичне угруповання ІД.

Натомість представники ісламістського радикального руху "Талібан" заперечують свою причетність до нападу. Як відомо, у Афганістані не вщухає конфлікт між талібами і урядом попри початок внутрішньоафганскіх мирних переговорів у Катарі.

Як повідомлялося, наприкінці лютого США підписали з талібами угоду, що передбачає поступове виведення військ НАТО з Афганістану. "Талібан", своєю чергою, зобов'язався провести мирні переговори з урядом у Кабулі. До середини січня в країні має залишитись 2500 американських військових, запевнив президент США Дональд Трамп. Ще під час передвиборної кампанії 2016 року Трамп пообіцяв припинити "нескінченні війни" США. Водночас експерти застерігають від поспішного виведення військ США та НАТО з країни, адже це може зіграти на руку талібам.

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