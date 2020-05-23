 У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Кабулі обстріляли урядовий квартал: є загиблі й поранені

Унаслідок обстрілу мінометними мінами у центрі афганської столиці Кабулі загинули щонайменше восьмеро людей, ще 31 особу поранено.

Наслідки обстрілу в Кабулі

Наслідки обстрілу в Кабулі

У столиці Афганістану Кабулі у суботу, 21 листопада, з мінометів обстріляно частину урядового кварталу, відому як "зелена зона", де розташовано багато дипломатичних представництв. За даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, внаслідок обстрілу загинули як мінімум восьмеро осіб, 31 особа отримала поранення. Водночас міністерство охорони здоров'я повідомило про п'ятьох загиблих і 51 пораненого, передає інформагенція dpa.

Як заявили представники місцевої влади, під час обстрілу випущено 24 мінометні міни, що влучили переважно в житлові райони. На поширених місцевим телеканалом RTA кадрах видно рештки згорілої невеликої вантажівки, з якої, згідно з повідомленнями, було проведено обстіл.

Тим часом терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД) вже взяло на себе відповідальність за цей напад. Повідомлення про це терористи у звичний для них спосіб поширили у соціальних мережах.

Це вже другий такий напад упродовж кількох місяців у Кабулі. У серпні цього року в Кабулі було випущено більше десятка ракет, унаслідок чого загинули кілька осіб. Тоді відповідальність за напад взяло на себе так само терористичне угруповання ІД. 

Натомість представники ісламістського радикального руху "Талібан" заперечують свою причетність до нападу. Як відомо, у Афганістані не вщухає конфлікт між талібами і урядом попри початок внутрішньоафганскіх мирних переговорів у Катарі.  

Як повідомлялося, наприкінці лютого США підписали з талібами угоду, що передбачає поступове виведення військ НАТО з Афганістану. "Талібан", своєю чергою, зобов'язався провести мирні переговори з урядом у Кабулі. До середини січня в країні має залишитись 2500 американських військових, запевнив президент США Дональд Трамп. Ще під час передвиборної кампанії 2016 року Трамп пообіцяв припинити "нескінченні війни" США. Водночас експерти застерігають від поспішного виведення військ США та НАТО з країни, адже це може зіграти на руку талібам.

Читайте також: У Пентагоні назвали умови для виведення військ з Афганістану

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Німеччина виділить Афганістану понад 170 мільйонів євро фіндопомоги

Передумовою отримання Афганістаном фінансової допомоги від ФРН на суму 170,2 мільйона євро названо політичні реформи, зміцнення прав людини і рішучу боротьбу з корупцією.  

Напад на школу в Кабулі: загинули кілька десятків людей, переважно молодь

Щонайменше 24 загиблих і понад 50 поранених внаслідок нападу смертника на шиїтський освітній центр у столиці Афганістану. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава".  

Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей

Троє озброєних бойовиків вчинили стрілянину на території університетського кампусу в столиці Афганістану. Вони застрелили щонайменше 19 людей.  

Також за темою

Afghanistan Taliban Konflikt

"Талібан" оголосив триденне припинення вогню в Афганістані 23.05.2020

Після низки кривавих нападів на урядові сили керівництво радикального руху "Талібан" оголосило триденне припинення вогню в Афганістані. Перемир'я триватиме на час свята Ураза-байрам, повідомив речник талібів.

Afghanistan Farah Provinz Taliban Kämpfer Ausbildung

"Талібан" звільнив двох професорів в обмін на утримуваних ватажків руху 19.11.2019

Обидва звільнених професори перебували в полоні талібів понад три роки. Їх обміняли на трьох утримуваних афганськими силовиками ватажків радикального руху.

Afghanistan Explosion bei Hochzeitsfeier in Kabul

Теракт на весіллі в Кабулі: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність 18.08.2019

В Афганістані унаслідок нападу терориста-смертника на весільну церемонію загинули щонайменше 63 людини. Ще понад 180 потерпілих дістали поранення.

Реклама

Докладно

Краще голодний, але живий: голоси на підтримку повного карантину

Covid-19: який карантин потрібен в Україні?

Пандемія набирає обертів - лунають думки, що лише повний карантин дозволить уникнути колапсу.  

Обраний президент США Джо Байден

Байден поховає "Північний потік-2"? (відео)

Трамп підтримував санкції проти газогону "Північний потік-2". Чого чекати від нового керівника Білого дому Джо Байдена?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  