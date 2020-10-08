Напад на школу в Кабулі: загинули кілька десятків людей, переважно молодь

У столиці Афганістану Кабулі внаслідок нападу на школу загинули щонайменше 24 людини, ще понад 50 отримання поранення, повідомило у неділю, 25 жовтня, міністерство внутрішніх справ Афганістану. За даними МВС, переважна більшість загиблих - молоді люди віком від 15-ти до 26 років.

Напад напередодні здійснив смертник, який привів у дію вибухівку на території навчального закладу після того, як його помітили охоронці центру і спробували наблизитися до зловмисника. Напад було вчинено у приватній школі, яку відвідували шиїти.

Уряд Афганістану, місцеві політики та місія ООН в країні засудили напад. У місії ООН в Афганістані назвали напад "безжальним воєнним злочином", повідомляє агентство новин dpa.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). Тільки протягом цього року ІД вчинила кілька криваких нападів, внаслідок яких загинули десятки мирних жителів-шиїтів.

"Талібан" відхрестився від нападу

Відразу після атаки смертника у школі від її вчинення відмежувалося екстремістське об'єднання "Талібан".

З вересня в Катарі тривають мирні переговори між талібами та урядом Афганістану. Про них було домовлено у лютому 2020 року між США та талібами, які досягли угоди, що дозволить поступово вивести з країни американські війська. Вирішальним кроком для початку мирних переговорів з "Талібаном" стало звільнення 400 талібів, що вважалися Кабулом особливо небезпечними - до списку потрапили 156 осіб, засуджених до смертної кари.

Утім, з часу підписання цієї угоди з США таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.

Переговори в Катарі мають розв'язати конфлікт, що точиться в Афганістані 19 років. Оглядачі однак припускають, що перемовини можутя затягнутися на тривалий час, навіть на роки, зі збереженням збройних сутичок.

"Талібан", який не визнавав уряд Ашрафа Гані, прагне створення у країні ісламського емірату. Уряд в Кабулі прагне збереження республіки із гаранотованими конституційно правами людини, зокрема правами жінок.

"Талібан" правив країною з 1996 до 2001 року, до введення військ США в Афганістан після терористичної атаки 11 вересня.