Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей

Внаслідок збройного нападу на університет в Кабулі у понеділок, 2 листопада, за даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, щонайменше 19 людей убиті, ще 22 поранені.

Напад вчинили троє чоловіків, які увірвалися на територію університету, де саме проходила ірано-афганська книжкова виставка. На ній були присутні кілька високопоставлених осіб, в тому числі посол Ірану в Афганістані. Відкривати захід мав перший віцепрезидент країни Амрулла Салех, на якого вже неодноразово здійснювалися замахи. Перестрілка нападників з афганським елітним підрозділом тривала шість годин, в результаті усі троє бойовиків були вбиті.

В університеті Кабула навчаються близько 17 тисяч студентів.

Радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив, що не причетний до цього нападу.