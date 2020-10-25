Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей

Троє озброєних бойовиків вчинили стрілянину на території університетського кампусу в столиці Афганістану. Вони застрелили щонайменше 19 людей.
Внаслідок збройного нападу на університет в Кабулі у понеділок, 2 листопада, за даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, щонайменше 19 людей убиті, ще 22 поранені.
Напад вчинили троє чоловіків, які увірвалися на територію університету, де саме проходила ірано-афганська книжкова виставка. На ній були присутні кілька високопоставлених осіб, в тому числі посол Ірану в Афганістані. Відкривати захід мав перший віцепрезидент країни Амрулла Салех, на якого вже неодноразово здійснювалися замахи. Перестрілка нападників з афганським елітним підрозділом тривала шість годин, в результаті усі троє бойовиків були вбиті.
В університеті Кабула навчаються близько 17 тисяч студентів.
Радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив, що не причетний до цього нападу.
Після низки кривавих нападів на урядові сили керівництво радикального руху "Талібан" оголосило триденне припинення вогню в Афганістані. Перемир'я триватиме на час свята Ураза-байрам, повідомив речник талібів.
У Кабулі перед початком афганських мирних переговорів на маршруті руху урядового конвою спрацював вибуховий пристрій. Перший віце-президент Салех не постраждав, але є загиблі.