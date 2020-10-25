 Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Новини

Напад на університет в Кабулі: вбито 19 людей

Троє озброєних бойовиків вчинили стрілянину на території університетського кампусу в столиці Афганістану. Вони застрелили щонайменше 19 людей.

Афганська поліція на місці нападу в Кабулі

Афганська поліція на місці нападу в Кабулі

Внаслідок збройного нападу на університет в Кабулі у понеділок, 2 листопада, за даними міністерства внутрішніх справ Афганістану, щонайменше 19 людей убиті, ще 22 поранені.

Напад вчинили троє чоловіків, які увірвалися на територію університету, де саме проходила ірано-афганська книжкова виставка. На ній були присутні кілька високопоставлених осіб, в тому числі посол Ірану в Афганістані. Відкривати захід мав перший віцепрезидент країни Амрулла Салех, на якого вже неодноразово здійснювалися замахи. Перестрілка нападників з афганським елітним підрозділом тривала шість годин, в результаті усі троє бойовиків були вбиті.

В університеті Кабула навчаються близько 17 тисяч студентів. 

Радикальний ісламістський рух "Талібан" заявив, що не причетний до цього нападу.

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