"Талібан" оголосив триденне припинення вогню в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" оголосив триденне припинення вогню. Про запровадження перемир'я повідомив у суботу, 23 травня, речник талібів Забіхулла Муджахід, передає інформагенція AFP.
За словами представника руху, триденне припинення вогню набуде чинності з 24 травня й триватиме протягом мусульманського свята Ураза-байрам, що знаменує завершення посту в місяці Рамадан. За його словами, керівництво талібів наказує "вжити особливих заходів для гарантування безпеки співвітчизників і ніде не проводити наступальних операцій проти ворога", цитує AFP.
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Цій заяві передувала низка кривавих нападів та терактів, скоєних талібами проти військових та силовиків, вірних уряду в Кабулі.
Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року, США та керівництво "Талібану" погодили умови часткового поетапного виведення американських військ з Афганістану. Утім, тривале загострення ситуації в Афганістані ставить під загрозу досягнення цих домовленостей.
Крім того, переговори про обмін полоненими між урядом у Кабулі та талібами зайшли у глухий кут. Саме в разі вирішення цієї проблеми стануть можливими прямі переговори між урядовцями в Кабулі та талібами.
Нагадаємо, в Афганістані активні як таліби, так і бійці терористичного угруповання "Ісламська держава", які також здіснюютьнапади на військових та цивільних осіб.
Як повідомлялося, 17 травня президент Афганістану Ашраф Гані та його головний політичний опонент Абдула Абдула підписали угоду про розподіл влади. Підписаний документ поклав край політичній кризі, що кілька місяців тримала в напрузі країну. Саме Абдула Абдула має представляти офіційний Кабул на переговорах з талібами.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк