"Талібан" оголосив триденне припинення вогню в Афганістані

Радикальний рух "Талібан" оголосив триденне припинення вогню. Про запровадження перемир'я повідомив у суботу, 23 травня, речник талібів Забіхулла Муджахід, передає інформагенція AFP.

За словами представника руху, триденне припинення вогню набуде чинності з 24 травня й триватиме протягом мусульманського свята Ураза-байрам, що знаменує завершення посту в місяці Рамадан. За його словами, керівництво талібів наказує "вжити особливих заходів для гарантування безпеки співвітчизників і ніде не проводити наступальних операцій проти ворога", цитує AFP.

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Цій заяві передувала низка кривавих нападів та терактів, скоєних талібами проти військових та силовиків, вірних уряду в Кабулі.

Як повідомлялося, наприкінці лютого цього року, США та керівництво "Талібану" погодили умови часткового поетапного виведення американських військ з Афганістану. Утім, тривале загострення ситуації в Афганістані ставить під загрозу досягнення цих домовленостей.

Крім того, переговори про обмін полоненими між урядом у Кабулі та талібами зайшли у глухий кут. Саме в разі вирішення цієї проблеми стануть можливими прямі переговори між урядовцями в Кабулі та талібами.

Нагадаємо, в Афганістані активні як таліби, так і бійці терористичного угруповання "Ісламська держава", які також здіснюютьнапади на військових та цивільних осіб.

Як повідомлялося, 17 травня президент Афганістану Ашраф Гані та його головний політичний опонент Абдула Абдула підписали угоду про розподіл влади. Підписаний документ поклав край політичній кризі, що кілька місяців тримала в напрузі країну. Саме Абдула Абдула має представляти офіційний Кабул на переговорах з талібами.

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