"Талібан" виходить із переговорів з урядом Афганістану про обмін полоненими

Радикальний ісламістський рух "Талібан" виходить з переговорів щодо обміну полоненими з урядом Афганістану. Про це у ніч на вівторок, 7 квітня, повідомив так званий речник талібів Сухаіл Шахін у соцмережі Twitter.
За його словами, бойовики відправили своїх представників до Кабула для ідентифікації їхніх ув'язнених. "Утім, на жаль, звільнення було відкладено під тим чи іншим приводом до теперішнього часу. Тому, із завтрашнього дня наша технічна команда не братиме участі у безрезультатних зустрічах", - написав речник талібів.
У свою чергу, учасник переговорів з боку уряду Афганістану Матін Бек звинуватив талібів у затримці та переклав всю відповідальність на них. За його словами, таліби вимагають звільнити "15 топ-командирів", але уряд не може звільнити "вбивць нашого народу". "Ми не хочемо, щоб вони повернулися на поле битви і захопили цілу провінцію", - заявив він журналістам.
Бек запевнив, що Кабул готовий звільнити 400 "менш небезпечних" в'язнів-талібів, якщо таліби припинять свої атаки. Утім, "Талібан" відкинув цю пропозицію.
Уряд Афганістану і таліби майже тиждень вели переговори в Кабулі про обмін в'язнів, який спочатку планувався на 10 березня, інформує агенція новин AFP.
Досягнення домовленості про обмін є ключовим компонентом угоди між США та ісламістами. Ця угода передбачає звільнення до 5 тисяч бойовиків та до тисячі афганських солдатів. Після здійснення обміну мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.
З моменту підписання цієї угоди в кінці лютого таліби скоїли декілька нападів, під час яких вбили численних афганських силовиків.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк