 ″Талібан″ виходить із переговорів з урядом Афганістану про обмін полоненими | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

"Талібан" виходить із переговорів з урядом Афганістану про обмін полоненими

Рух "Талібан" заявив про вихід з переговорів щодо обміну полоненими з афганським урядом. Бойовики назвали ці переговори "безрезультатними" та звинуватили Кабул у "затягуванні" видачі полонених талібів.

Речник талібів Сухаіл Шахін заявив, що вони виходять з переговорів про обмін полоненими

Речник талібів Сухаіл Шахін заявив, що вони виходять з переговорів про обмін полоненими

Радикальний ісламістський рух "Талібан" виходить з переговорів щодо обміну полоненими з урядом Афганістану. Про це у ніч на вівторок, 7 квітня, повідомив так званий речник талібів Сухаіл Шахін у соцмережі Twitter.

За його словами, бойовики відправили своїх представників до Кабула для ідентифікації їхніх ув'язнених. "Утім, на жаль, звільнення було відкладено під тим чи іншим приводом до теперішнього часу. Тому, із завтрашнього дня наша технічна команда не братиме участі у безрезультатних зустрічах", - написав речник талібів.

У свою чергу, учасник переговорів з боку уряду Афганістану Матін Бек звинуватив талібів у затримці та переклав всю відповідальність на них. За його словами, таліби вимагають звільнити "15 топ-командирів", але уряд не може звільнити "вбивць нашого народу". "Ми не хочемо, щоб вони повернулися на поле битви і захопили цілу провінцію", - заявив він журналістам.

Бек запевнив, що Кабул готовий звільнити 400 "менш небезпечних" в'язнів-талібів, якщо таліби припинять свої атаки. Утім, "Талібан" відкинув цю пропозицію.

Уряд Афганістану і таліби майже тиждень вели переговори в Кабулі про обмін в'язнів, який спочатку планувався на 10 березня, інформує агенція новин AFP.

Досягнення домовленості про обмін є ключовим компонентом угоди між США та ісламістами. Ця угода передбачає звільнення до 5 тисяч бойовиків та до тисячі афганських солдатів. Після здійснення обміну мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.

З моменту підписання цієї угоди в кінці лютого таліби скоїли декілька нападів, під час яких вбили численних афганських силовиків.

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    Модерний Афганістан - у минулому

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    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

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    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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