 Таліби відмовилися від переговорів з делегацією афганського уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

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Новини

Таліби відмовилися від переговорів з делегацією афганського уряду

Сформована урядом Афганістану делегація не представляє всі сторони конфлікту в країні, наголосили в радикальному ісламістському русі "Талібан".

Бойовики руху Талібан

Бойовики руху "Талібан" (архівне фото)

Представники радикального ісламістського руху "Талібан" відмовилися вести переговори з уповноваженою делегацією уряду Афганістану. Згідно з озвученою увечері суботи, 28 березня, позицією талібів, сформована для переговорів урядова делегація не повністю представляє інтереси всіх сторін протистояння в Афганістані, передає інформагенція Reuters.

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У воєнізованому угрупованні наголосили, що готові вести перемовини з урядовою делегацією, котра "відповідатиме нашим домовленостям і склад якої формуватиметься за чіткими принципами", цитує агенція новин AFP. Тільки залучення всіх сторін протистояння в Афганістані може привести до "справжнього й тривалого миру в країні", наголошують у русі "Талібан".

Делегацію для переговорів з талібами в складі 21 представника афганський уряд зумів сформувати лише 26 березня.

Нині уряд у Кабулі має вести прямі перемовини з рухом "Талібан" після того, як таліби погодилися на діалог унаслідок їхніх перемовин зі США про припинення вогню. Досягнуті домовленості між Сполученими  Штатами та талібами дають підстави сподіватися на завершення збройного протистояння в Афганістані, що триває вже понад 18 років.

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  • Жінки на вулицях Кабула

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  • Студентки в Кабулі

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    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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