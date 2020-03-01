"Талібан": жодних переговорів з урядом до звільнення п'яти тисяч бійців

Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" відмовилося розпочинати внутрішньоафганські переговори, поки уряд у Кабулі не звільнить близько п'яти тисяч утримуваних під вартою талібів. Про це у понеділок, 2 березня, агентству Reuters заявив речник талібів Забіхулла Муджахід.

"Ми цілком готові до внутрішньоафганських переговорів, але чекатимемо звільнення п'яти тисяч наших ув'язнених", - сказав речник талібів, цитує Reuters. "Якщо п'ять тисяч наших ув'язнених - плюс-мінус 100 чи 200, це не має значення - не будуть звільнені, то внутрішньоафганских переговорів не буде", - додав він.

У такий спосіб рух "Талібан" відреагував на оголошену напередодні категоричну відмову афганського уряду відпускати ув'язнених прибічників талібів.

Як пояснив офіційний представник талібів, не виключено, що тепер "Талібан" відновить свої збройні операції проти урядових сил.

Нагадаємо, обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів було закріплено у мирній угоді, яку підписали 29 лютого США та рух "Талібан". Передбачалося звільнення до п'яти тисяч прибічників "Талібану" в обмін на одну тисячу осіб, що утримуються талібами.

Водночас 1 березня президент Афганістану Ашраф Гані відкинув обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів. Гані послався на те, що "уряд Афганістану не брав на себе зобов'язань звільнити п'ять тисяч ув'язнених талібів". Він також наголосив, що вирішення цього питання не входило до компетенції США.