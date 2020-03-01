 ″Талібан″: жодних переговорів з урядом до звільнення п′яти тисяч бійців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

"Талібан": жодних переговорів з урядом до звільнення п'яти тисяч бійців

У відповідь на відмову афганського уряду звільнити близько п'яти тисяч ув'язнених прибічників радикального руху "Талібан", таліби відмовляються сідати за стіл переговорів з урядом у Кабулі.

Бойовики руху Талібан

Бойовики руху "Талібан"

Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" відмовилося розпочинати внутрішньоафганські переговори, поки уряд у Кабулі не звільнить близько п'яти тисяч утримуваних під вартою талібів. Про це у понеділок, 2 березня, агентству Reuters заявив речник талібів Забіхулла Муджахід.

DW.COM

Дональд Трамп заявив про "негайне" виведення військ США з Афганістану. Крім того, до весни 2021 року країну мають залишити решта іноземних військ. Це стане можливим, якщо таліби дотримуватимуться мирної угоди із США. (01.03.2020)

Мирна угода з ісламістським рухом "Талібан" буде підписана "скоро", заявив американський президент Дональд Трамп. На заході буде присутній держсекретар США Майк Помпео. (28.02.2020)

Угода має покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. В найближчі місяці кількість американських військових у країні скоротиться до 8,6 тисячі, а згодом США та союзники обіцяють вивести усі свої сили. (29.02.2020)

Афганський уряд не брав на себе зобов'язання звільнити полонених талібів, а США не мали повноважень вносити цей пункт в угоду з "Талібаном", заявив президент країни Ашраф Гані. (01.03.2020)

"Ми цілком готові до внутрішньоафганських переговорів, але чекатимемо звільнення п'яти тисяч наших ув'язнених", - сказав речник талібів, цитує Reuters. "Якщо п'ять тисяч наших ув'язнених - плюс-мінус 100 чи 200, це не має значення - не будуть звільнені, то внутрішньоафганских переговорів не буде", - додав він.

У такий спосіб рух "Талібан" відреагував на оголошену напередодні категоричну відмову афганського уряду відпускати ув'язнених прибічників талібів.

Як пояснив офіційний представник талібів, не виключено, що тепер "Талібан" відновить свої збройні операції проти урядових сил.

Нагадаємо, обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів було закріплено у мирній угоді, яку підписали 29 лютого США та рух "Талібан". Передбачалося звільнення до п'яти тисяч прибічників "Талібану" в обмін на одну тисячу осіб, що утримуються талібами.

Водночас 1 березня президент Афганістану Ашраф Гані відкинув обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів. Гані послався на те, що "уряд Афганістану не брав на себе зобов'язань звільнити п'ять тисяч ув'язнених талібів". Він також наголосив, що вирішення цього питання не входило до компетенції США.

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