 Військові Бундесверу залишають Афганістан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2021

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Новини

Військові Бундесверу залишають Афганістан

В Афганістані в рамках місії НАТО перебували останнім часом близько 1100 військових Бундесверу.

Військові Бундесверу в Афганістані (архівне фото)

Військові Бундесверу в Афганістані (архівне фото)

Після майже двох десятиліть участі в операції НАТО в Афганістані військові німецького Бундесверу залишають Гіндукуш. "Наша місія в Афганістані завершена. Відсьогодні починається виведення", - заявили у п'ятницю, 30 квітня, в міністерстві оборони Німеччини.

Очільниця оборонного відомства Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) зазначила: "Ми повністю зосередимося на тому, щоб швидко, узгоджено та безпечно повернути наших чоловіків та жінок з Афганістану", цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, у НАТО напередодні заявили про початок виведення підрозділів, що беруть участь у місії Альянсу "Рішуча підтримка". Американські ЗМІ з посиланням на представників Пентагону повідомили, що до сотні американських військових залишили азійську країну.

Станом на лютий цього року в рамках місії НАТО "Рішуча підтримка" перебували близько 9600 військових НАТО та країн-партнерів. Німеччина має в  Афганістані другий найбільший контингент після американського - 1100 військових, військових США налічувалося близько 2500. Завершити виведення підрозділів НАТО планують за кілька місяців - до вересня.

Військові Бундесверу ще наприкінці листопада минулого року залишили провінцію Кундуз та в останні місяці перебували лише в Мазарі-Шарифі.

Виведення військ НАТО з Афганістану супроводжуватиметься посиленими заходами безпеки. Бундесвер, зокрема, перекидає бронетранспортери. Водночас здійснюватиметься вивезення техніки армії ФРН, яка була задіяна в місії.

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