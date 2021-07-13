Радикальний рух "Талібан" воліє політичного вирішення конфлікту в Афганістані

Керівник радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахунзада заявив, що виступає за політичне вирішення конфлікту в Афганістані. "Незважаючи на воєнні успіхи й прогрес, "Ісламський Емірат" рішуче виступає за політичне вирішення (протистояння. - Ред.) в країні", - заявив Ахунзада в неділю, 18 липня.

Читайте також: В Афганістані урядові війська готуються до подальших боїв за талібами

Він додав, що таліби застосують "усі наявні можливості для встановлення ісламської системи", цитує інформагенція AFP. Лідер талібів наголосив, що їхній рух прагне знайти рішення для припинення збройного конфлікту саме шляхом переговорів. "Замість того щоб покладатися на іноземців, розберімося в наших проблемах самі між собою і виведімо нашу батьківщину з цієї кризи, що триває", - сказав він.

Новий раунд міжафганських переговорів розпочався в Досі

Напередодні делегація уряду Афганістану зустрілася в столиці Катару, місті Доха, з представниками руху "Талібан" для поновлення мирних переговорів, котрі раніше зайшли в глухий кут через воєнний наступ талібів. Речниця афганської урядової делегації Наджі Анварі запевнила, що тепер очікується прискорення переговорів: "Незабаром обидві сторони прийдуть до консенсусу, і ми побачимо міцний і адекватний мир у Афганістані", - сказала вона.

Читайте також: Афганістан після виведення іноземних військ: чи стримає талібів Туреччина?

Як повідомлялося, останнім часом на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Існували побоювання, що радикальний рух спробує силовий варіант захоплення країни після остаточного виводу іноземних контингентів з країни.

Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.

"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.