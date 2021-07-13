 Радикальний рух ″Талібан″ воліє політичного вирішення конфлікту в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Новини

Радикальний рух "Талібан" воліє політичного вирішення конфлікту в Афганістані

Керівництво радикального ісламістського руху "Талібан" заявило, що прагне політичного врегулювання протистояння в Афганістані попри останні воєнні успіхи руху. У Кабулі теж очікують прискорення перемовин з талібами.

Прапор талібів

Прапор талібів

Керівник радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахунзада заявив, що виступає за політичне вирішення конфлікту в Афганістані. "Незважаючи на воєнні успіхи й прогрес, "Ісламський Емірат" рішуче виступає за політичне вирішення (протистояння. - Ред.) в країні", - заявив Ахунзада в неділю, 18 липня.

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Він додав, що таліби застосують "усі наявні можливості для встановлення ісламської системи", цитує інформагенція AFP. Лідер талібів наголосив, що їхній рух прагне знайти рішення для припинення збройного конфлікту саме шляхом переговорів. "Замість того щоб покладатися на іноземців, розберімося в наших проблемах самі між собою і виведімо нашу батьківщину з цієї кризи, що триває", - сказав він.

Новий раунд міжафганських переговорів розпочався в Досі

Напередодні делегація уряду Афганістану зустрілася в столиці Катару, місті Доха, з представниками руху "Талібан" для поновлення мирних переговорів, котрі раніше зайшли в глухий кут через воєнний наступ талібів. Речниця афганської урядової делегації Наджі Анварі запевнила, що тепер очікується прискорення переговорів: "Незабаром обидві сторони прийдуть до консенсусу, і ми побачимо міцний і адекватний мир у Афганістані", - сказала вона.

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Як повідомлялося, останнім часом на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Існували побоювання, що радикальний рух спробує силовий варіант захоплення країни після остаточного виводу іноземних контингентів з країни.

Багато спостерігачів побоюються, що з завершенням виводу міжнародного військового контингенту з Афганістану рух "Талібан" знову зможе встановити контроль над переважною більшістю території країни, як це було до жовтня 2001 року.

"Талібан" є ісламістським радикальним рухом, що має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби є відповідальними за численні терористичні акти та порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС, Росії. У ЄС щодо самого руху, його членів та пов'язаних з ними осіб, накладені санкції. 

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки  з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа. 

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

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  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Великобританія майже завершила виведення свого контингенту з Афганістану

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