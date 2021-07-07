В Афганістані урядові війська готуються до подальших боїв за талібами

Після захоплення талібами численних районів Афганістану, афганські урядові сили готуються до нових сутичок з бойовиками радикального руху. Як повідомили у неділю, 11 липня, в уряді Афганістану, в аеропорту Кабула встановлено ​​систему протиракетної оборони.

За даними МВС Афганістану, ця система протиповітряної оборони призначена для захисту столиці й аеропорту від ракетних атак. Афганістан отримав протиракетний комплекс від одного зі своїх "закордонних друзів", додали у відомстві. Іноземці будуть також обслуговувати цей комплекс на початковому етапі, передає інформагенція AFP.

Раніше Туреччина повідомляла, що допоможе захистити інфраструктуру аеропорту Кабула після виведення решти американських військових з Афганістану.

Підготовка контрнаступу на північному заході країни

Тим часом урядові сили, вочевидь, готують контрнаступ на північному заході країни, де нещодавно талібам вдалося захопити значні території. 9 липня таліби взяли під контроль афгано-іранський прикордонний перехід Іслам Кала. На цей прикордонний перехід, розташований приблизно за 120 кілометрів від столиці провінції Герат, припадає більшість офіційних обсягів торгівлі з Іраном. Влада провінції Герат повідомила 11 липня, що афганська армія направляє в регіон додаткові сили військових.

Крім того, таліби повідомляли про захоплення прикордонного переходу Торгунді на кордоні з Таджикистаном. Загалом, за даними самих талібів, їхній рух контролює вже близько 85 відсотків території Афганістану. Уряд у Кабулі рішуче заперечує ці дані. Незалежних підтверджень заяв талібів щодо площі підконтрольної їм території немає.

Попри це, спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО та інших союзників із Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу. А в інших районах тривають запеклі бої, як, приміром, тепер навколо столиці провінції Бадгіс, міста Калайі-Нау, на північному заході країни.

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Як повідомлялося, США планують вивести свій контингент повністю з Афганістану до кінця серпня поточного року. Крім того, про виведення своїх військ з цієї країни повідомила також Австралія, багато інших країн оголосили, що виведуть з Афганістану свій цивільний персонал. Приміром, Індія повідомила, що тимчасово "повертає" своїх дипломатів з консульства в Кандагарі.

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