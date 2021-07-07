 В Афганістані урядові війська готуються до подальших боїв за талібами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Афганістані урядові війська готуються до подальших боїв за талібами

В аеропорту Кабула встановлено систему протиракетної оборони, а на північному заході країни урядові війська готуються контратакувати талібів.

Військові урядових сил Афганістану

Військові урядових сил Афганістану

Після захоплення талібами численних районів Афганістану, афганські урядові сили готуються до нових сутичок з бойовиками радикального руху. Як повідомили у неділю, 11 липня, в уряді Афганістану, в аеропорту Кабула встановлено ​​систему протиракетної оборони.

За даними МВС Афганістану, ця система протиповітряної оборони призначена для захисту столиці й аеропорту від ракетних атак. Афганістан отримав протиракетний комплекс від одного зі своїх "закордонних друзів", додали у відомстві. Іноземці будуть також обслуговувати цей комплекс на початковому етапі, передає інформагенція AFP.

Раніше Туреччина повідомляла, що допоможе захистити інфраструктуру аеропорту Кабула після виведення решти американських військових з Афганістану.

Підготовка контрнаступу на північному заході країни

Тим часом урядові сили, вочевидь, готують контрнаступ на північному заході країни, де нещодавно талібам вдалося захопити значні території. 9 липня таліби взяли під контроль афгано-іранський прикордонний перехід Іслам Кала. На цей прикордонний перехід, розташований приблизно за 120 кілометрів від столиці провінції Герат, припадає більшість офіційних обсягів торгівлі з Іраном. Влада провінції Герат повідомила 11 липня, що афганська армія направляє в регіон додаткові сили військових.  

Крім того, таліби повідомляли про захоплення прикордонного переходу Торгунді на кордоні з Таджикистаном. Загалом, за даними самих талібів, їхній рух контролює вже близько 85 відсотків території Афганістану. Уряд у Кабулі рішуче заперечує ці дані. Незалежних підтверджень заяв талібів щодо площі підконтрольної їм території немає.

Попри це, спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО та інших союзників із Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу. А в інших районах тривають запеклі бої, як, приміром, тепер навколо столиці провінції Бадгіс, міста Калайі-Нау, на північному заході країни.

Читайте також: Великобританія майже завершила виведення свого контингенту з Афганістану

Як повідомлялося, США планують вивести свій контингент повністю з Афганістану до кінця серпня поточного року. Крім того, про виведення своїх військ з цієї країни повідомила також Австралія, багато інших країн оголосили, що виведуть з Афганістану свій цивільний персонал. Приміром, Індія повідомила, що тимчасово "повертає" своїх дипломатів з консульства в Кандагарі.

Читайте також: Бундесвер пішов з Афганістану. Як оцінюють підсумки місії в ФРН

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


Також за темою

Taliban-Offensive in Afghanistan | Qala-i- Naw

Афганістан: таліби вдерлися до столиці провінції Бадгіс 07.07.2021

Бойовики радикального руху "Талібан" просунулися до столиці провінції Бадгіс на північному заході Афганістану. Їм вдалося тимчасового захопити місцеве управління поліції.

Russland Afghanistan l PK der Anführer der Taliban-Bewegung in Moskau

Таліби заявили, що контролюють більшу частину Афганістану 09.07.2021

На пресконференції в Москві представник радикального руху, забороненого, зокрема, в ЄС і РФ, заявив, що 85 відсотків території Афганістану перебуває під контролем "Талібану".

Afghanistan US-Truppen

США і НАТО розпочали підготовку до виведення військ з Афганістану 25.04.2021

Офіційно вивід військ з Афганістану розпочнеться лише 1 травня, але дії на місцях вже ведуться. Таліби відмовляються брати участь у мирних конференціях, поки з країни не виведуть всі іноземні сили.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський та канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Берліні 2019 року

Зеленський у Меркель: Подяка і докори на прощання

Перед, ймовірно, останньою особистою зустріччю президента України з канцлеркою ФРН Київ не приховує досади.  

Олаф Шольц і Джанет Єллен

У G20 намітилась згода щодо глобального мінімального податку

Планується, що норми про мінімальний глобальний податок набудуть чинності вже 2023 року.  