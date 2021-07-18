 Попри виведення військ: США продовжують бомбити талібів в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2021

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Попри виведення військ: США продовжують бомбити талібів в Афганістані

Американська авіація підтримує афганські урядові сили безпеки у їхньому протистоянні "Талібану". Тим часом контингент США з Афганістану виведено на 95 відсотків.

Бомбардувальник B1-B Lancer ВПС США над Афганістаном (архівне фото)

Бомбардувальник B1-B Lancer ВПС США над Афганістаном (архівне фото)

Попри практично завершене виведення військ з Афганістану, військова авіація США протягом останніх кількох днів здійснювала авіаудари на підтримку афганських урядових сил безпеки, які протистоять наступу радикального ісламістського руху "Талібан". "В останні кілька днів ми здійснювали авіаудари для підтримки національних сил безпеки Афганістану", - повідомив у четвер, 22 липня, речник Пентагону Джон Кербі.

Він також додав, що американська авіація продовжує завдавати авіаудари на підтримку афганських військових, повідомляє агенція AFP. Наказ здійснювати бомбардування віддано особисто головою Центрального командування США генералом Кеннетом Маккензі, додав Кербі.

Речник Пентагону не уточнив жодних деталей щодо цілей та місця проведення авіаударів, але нагадав при цьому заяву глави міноборони США Ллойда Остіна, який наголосив 21 липня, що США "залишаються відданими тому, щоб допомагати просуватися силам безпеки Афганістану та афганському уряду".

Наступ талібів

Останнім часом, на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості. Раніше у "Талібані", представники якого схильні перебільшувати свої воєнні здобутки, заявляли, що рух вже контролює 90 відсотків кордонів країни, але ці дані не були підтверджені.

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На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки  з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану, які зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.

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