"Талібан" узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану

Радикальний ісламістський рух "Талібан" узяв відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану, який скоїли 3 серпня в столиці країни - Кабулі. Таліби анонсували інші напади в Кабулі. Уранці в середу, 4 серпня, в місті пролунав вибух, унаслідок чого троє людей поранені, повідомляє інформагенція AFP.

Напад на будинок міністра оборони

Увечері 3 серпня смертник підірвав себе в автомобілі перед будинком міністра оборони Афганістану Бісмілли Мохаммаді. Інші нападники увірвалися в сусідній будинок і стріляли звідти по будинку міністра, пише AFP з посиланням на місцеві правоохоронні органи. Міністр не постраждав.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 13 людей. Ще 20 поранені, заявив у середу речник афганського МВС. Серед загиблих - п'ятеро нападників, яких ліквідував спецзагін поліції, передає dpa.

Раніше делегація Талібану відвідувала Китай і там запевняла, що таліби виступають за мир в Афганістані.Аналогічні заяви представники Талібану робили і в Москві.

Таліби захоплюють Афганістан

Нагадаємо, з травня таліби проводять масштабну наступальну операцію, відтісняють урядові сили і захоплюють дедалі більше районів країни. Таліби просуваються на тлі масштабного виведення військ США, Великобританії, Німеччини, інших країн-членів НАТО та їхніх партнерів із Афганістану.

Багато спостерігачів побоюються, що після виведення міжнародного військового контингенту "Талібан" знову захопить контроль над більшістю території Афганістану, як це було до жовтня 2001 року.

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"Талібан" - ісламістський рух, який має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби відповідальні за численні теракти й порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС і Росії.

США в лютому 2020 року підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли у глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за президентства Дональда Трампа.

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