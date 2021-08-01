 ″Талібан″ узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2021

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Новини

"Талібан" узяв відповідальність за напад на міністра оборони Афганістану

Таліби взяли відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану. Унаслідок підриву смертника в автомобілі загинули щонайменше 13 людей. Раніше "Талібан" переконував, що хоче миру в Афганістані.

Кабул, Афганістан

Після вибуху в Кабулі

Радикальний ісламістський рух "Талібан" узяв відповідальність за напад на будинок міністра оборони Афганістану, який скоїли 3 серпня в столиці країни - Кабулі. Таліби анонсували інші напади в Кабулі. Уранці в середу, 4 серпня, в місті пролунав вибух, унаслідок чого троє людей поранені, повідомляє інформагенція AFP.

Напад на будинок міністра оборони

Увечері 3 серпня смертник підірвав себе в автомобілі перед будинком міністра оборони Афганістану Бісмілли Мохаммаді. Інші нападники увірвалися в сусідній будинок і стріляли звідти по будинку міністра, пише AFP з посиланням на місцеві правоохоронні органи. Міністр не постраждав.

Унаслідок вибуху загинули щонайменше 13 людей. Ще 20 поранені, заявив у середу речник афганського МВС. Серед загиблих - п'ятеро нападників, яких ліквідував спецзагін поліції, передає dpa.

Раніше делегація Талібану відвідувала Китай і там запевняла, що таліби виступають за мир в Афганістані.Аналогічні заяви представники Талібану робили і в Москві.

Таліби захоплюють Афганістан

Нагадаємо, з травня таліби проводять масштабну наступальну операцію, відтісняють урядові сили і захоплюють дедалі більше районів країни. Таліби просуваються на тлі масштабного виведення військ США, Великобританії, Німеччини, інших країн-членів НАТО та їхніх партнерів із Афганістану.

Багато спостерігачів побоюються, що після виведення міжнародного військового контингенту "Талібан" знову захопить контроль над більшістю території Афганістану, як це було до жовтня 2001 року.

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"Талібан" - ісламістський рух, який має збройні загони в Афганістані та Пакистані. Таліби відповідальні за численні теракти й порушення прав людини. Рух фінансується, зокрема, завдяки торгівлі наркотиками. "Талібан" заборонений, зокрема, у ЄС і Росії.

США в лютому 2020 року підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки  з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану. Переговори зайшли у глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір намір переглянути угоду з талібами, укладену за президентства Дональда Трампа.

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  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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