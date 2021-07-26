 Блінкен: Афганістан стане державою-вигнанкою, якщо таліби силою заберуть владу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Блінкен: Афганістан стане державою-вигнанкою, якщо таліби силою заберуть владу

Захоплення талібами Афганістану та зловживання правами афганців зробить цю державу вигнанкою, заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен. Між тим таліби в Китаї переконують, що вони за мир в Афганістані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Афганістан стане "державою-вигнанкою", якщо радикальний ісламістський рух "Талібан" насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу, заявив у середу, 28 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Афганістан, який не поважає права свого народу, Афганістан, який чинить злочини проти власного народу, стане державою-вигнанкою", - сказав Блінкен журналістам в Індії, передає агенція AFP.

Блінкен пояснив, що повідомлення про "звірства", скоєні талібами протягом останніх тижнів, на тлі їхнього просування по всій країні, були "глибоко тривожними".

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Держсекретар США додав, що "Талібан" заявляє про прагнення отримати міжнародне визнання і підтримку Афганістану. "Імовірно, він хоче, щоб його лідери могли вільно подорожувати по світу, скасувати санкції тощо", - припустив держсекретар США.

"Примусове захоплення країни та зловживання правами її людей не є шляхом досягнення цих цілей (...) Є лише один шлях - за столом переговорів, щоб вирішити конфлікти мирним шляхом і забезпечити появу Афганістану, який керуватиметься по-справжньому інклюзивно і представляме весь його народ", - наголосив Блінкен.

Він додав, що США продовжують активно підтримувати нинішній уряд країни через різні форми допомоги та дипломатію.

Китай прийняв представників "Талібану"

Тим часом речник талібів повідомив цього ж дня про візит делегації на чолі з заступником лідера радикального руху до Китаю.

"Під час цього візиту проведені окремі зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї, заступником міністра закордонних справ і спеціальним представником Китаю щодо Афганістану. На зустрічах обговорювалися політичні, економічні питання і проблеми безпеки, пов'язані з двома країнами, поточна ситуація в Афганістані і мирний процес", - повідомив речник талібів.

За його словами, Китай пообіцяв продовжувати і розширювати свою співпрацю з афганським народом і сприяти встановленню миру в цій країні, передає агенція "Інтерфакс".

Наступ талібів в Афганістані

Останнім часом, на тлі прискореного виведення військ США та інших країн-членів НАТО з Афганістану, таліби значно розширили площу підконтрольних їм територій. Зараз вони контролюють близько половини з 400 районів Афганістану, але це переважно малозаселені райони у гірській місцевості. Раніше у "Талібані", представники якого схильні перебільшувати свої воєнні здобутки, заявляли, що рух вжеконтролює 90 відсотків кордонів країни, але ці дані не були підтверджені.

На даний час виведення американських сил з Афганістану перебуває на завершальній стадії й готове на 95 відсотків. Заплановано, що остаточно американський контингент залишить Афганістан до 31 серпня.

США у лютому 2020 року, за президента Дональда Трампа, підписали угоду з "Талібаном", обіцяючи в обмін на гарантії безпеки з боку талібів повністю вивести свої війська з Афганістану до середини 2021 року. За сприяння США восени 2020 року "Талібан" розпочав переговори з урядом Афганістану, які зайшли в глухий кут. У січні 2021 року адміністрація нового президента США Джо Байдена заявила про намір переглянути угоду з талібами, укладену за Трампа.

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