Загострення в Афганістані: таліби обстріляли аеропорт у Кандагарі

В Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" дедалі активніше атакує позиції урядових військ. У ніч на неділю, 1 серпня, таліби обстріляли ракетами аеропорт Кандагара - другого за населенням міста в країні. Бої тривають також у провінціях Герат на заході та Гельманд на півдні Афганістану.

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В аеропорту Кандагара скасовано всі рейси. Дві ракети влучили в злітно-посадкову смугу, зараз на летовищі тривають ремонтні роботи. Аеропорт відіграє важливу роль в обороні міста від талібів, тож його керівництво сподівається на відновлення роботи протягом неділі. Як заявив агентству Reuters речник "Талібану", аеропорт був обстріляний, тому що "вороги використовували його як центральний пункт для здійсненя авіаударів" по позиціях руху.

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Бої тривають у передмістах Герата - третього за населенням міста Афганістану. Сотні людей залишили свої домівки та шукають притулку ближче до центру міста. У минулі тижні "Талібан" заявив про захоплення у провінції Герат двох пунктів пропуску на кордонах з Іраном та Туркменістаном.

Нагадаємо, США весною розпочали остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану. Також виводять своїх військових й інші країни, що брали участь в операції НАТО "Рішуча підтримка". Спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО та інших союзників із Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу.