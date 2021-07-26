 Загострення в Афганістані: таліби обстріляли аеропорт у Кандагарі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Новини

Загострення в Афганістані: таліби обстріляли аеропорт у Кандагарі

В Афганістані триває наступ руху "Талібан" на позиції урядових військ. Таліби обстріляли ракетами аеропорт Кандагара.

Солдат урядових афганських військ у провінції Кандагар

Солдат урядових афганських військ у провінції Кандагар

В Афганістані радикальний ісламістський рух "Талібан" дедалі активніше атакує позиції урядових військ. У ніч на неділю, 1 серпня, таліби обстріляли ракетами аеропорт Кандагара - другого за населенням міста в країні. Бої тривають також у провінціях Герат на заході та Гельманд на півдні Афганістану.

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В аеропорту Кандагара скасовано всі рейси. Дві ракети влучили в злітно-посадкову смугу, зараз на летовищі тривають ремонтні роботи. Аеропорт відіграє важливу роль в обороні міста від талібів, тож його керівництво сподівається на відновлення роботи протягом неділі. Як заявив агентству Reuters речник "Талібану", аеропорт був обстріляний, тому що "вороги використовували його як центральний пункт для здійсненя авіаударів" по позиціях руху.

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Бої тривають у передмістах Герата - третього за населенням міста Афганістану. Сотні людей залишили свої домівки та шукають притулку ближче до центру міста. У минулі тижні "Талібан" заявив про захоплення у провінції Герат двох пунктів пропуску на кордонах з Іраном та Туркменістаном.

Нагадаємо, США весною розпочали остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану. Також виводять своїх військових й інші країни, що брали участь в операції НАТО "Рішуча підтримка". Спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО та інших союзників із Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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