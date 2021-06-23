ООН: Майже 5200 цивільних жертв та поранених за пів року в Афганістані

За перші шість місяців 2021 року близько 5200 мирних жителів в Афганістані були поранені або вбиті. Це - на 47 відсотків більше, ніж у першій половині 2020 року, повідомляється у звіті місії ООН в Афганістані, опублікованому у понеділок, 26 липня.

У ньому зазначається, що кількість поранених і вбитих зросла переважно у травні та червні. За ці два місяці дістали поранень або загинули майже стільки ж цивільних, скільки за попередні чотири місяці загалом.

Згідно зі звітом, бойовики, які виступають проти уряду країни, відповідальні за 64 відсотки вбивств мирного населення. У свою чергу, проурядові війська, за даними ООН, відповідальні за 25 відсотків вбивств цивільного населення. Ще 11 відсотків цивільних втратили життя через "перехресний вогонь" під час боїв, коли неможливо було визначити відповідальну сторону, додали у звіті ООН.

Варто зазначити, що НАТО офіційно розпочало виведення своїх військ з 1 травня. З того часу почастішали напади ісламістів руху "Талібан". За останніми даними, які наводять самі бойовоки, вони завоювали понад 160 з 400 районів Афганістану.

Нагадаємо, 25 липня глава Центрального командування (CENTCOM) збройних сил США генерал Кеннет Маккензі заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати авіаударів для підтримки афганських сил, які ведуть боротьбу з радикальним ісламістським рухом "Талібан". За словами Маккензі, в майбутні "дні і тижні" стане зрозуміло, чи зможе афганський уряд захистити країну від талібів.

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