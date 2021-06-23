ООН: Майже 5200 цивільних жертв та поранених за пів року в Афганістані

За перші шість місяців 2021 року близько 5200 мирних жителів в Афганістані були поранені або вбиті. Це - на 47 відсотків більше, ніж у першій половині 2020 року, повідомляється у звіті місії ООН в Афганістані, опублікованому у понеділок, 26 липня.
У ньому зазначається, що кількість поранених і вбитих зросла переважно у травні та червні. За ці два місяці дістали поранень або загинули майже стільки ж цивільних, скільки за попередні чотири місяці загалом.
Згідно зі звітом, бойовики, які виступають проти уряду країни, відповідальні за 64 відсотки вбивств мирного населення. У свою чергу, проурядові війська, за даними ООН, відповідальні за 25 відсотків вбивств цивільного населення. Ще 11 відсотків цивільних втратили життя через "перехресний вогонь" під час боїв, коли неможливо було визначити відповідальну сторону, додали у звіті ООН.
Варто зазначити, що НАТО офіційно розпочало виведення своїх військ з 1 травня. З того часу почастішали напади ісламістів руху "Талібан". За останніми даними, які наводять самі бойовоки, вони завоювали понад 160 з 400 районів Афганістану.
Нагадаємо, 25 липня глава Центрального командування (CENTCOM) збройних сил США генерал Кеннет Маккензі заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати авіаударів для підтримки афганських сил, які ведуть боротьбу з радикальним ісламістським рухом "Талібан". За словами Маккензі, в майбутні "дні і тижні" стане зрозуміло, чи зможе афганський уряд захистити країну від талібів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк