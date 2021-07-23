До ФРН переїхали понад 900 помічників Бундесверу в Афганістані та членів їх родин

Після виведення останніх німецьких військових з Афганістану з міркувань безпеки до Німеччини переїхали 905 афганців, які працювали як допоміжний персонал Бундесверу, та членів їхніх родин. Як повідомило в понеділок, 26 липня, міністерство оборони ФРН, уже схвалено переїзд 491 особи, яка працювала в якості місцевого персоналу в Афганістані, а також 1991 члена їхніх родин. Загалом Німеччина видала таким особам 2400 віз.

Речниця міністерства закордонних справ повідомила, що у Німеччину дозволили в'їхати всім таким особам, які подали відповідні заяви. Німецький уряд вирішив прийняти цих людей через посилення впливу радикального руху "Талібан" в Афганістані.

Зараз німецький уряд визначає шляхи підтримки цих людей після їхнього переїзду до ФРН. Зокрема, уряд оплачує квитки на регулярні або чартерні рейси, повідомив речник міністерства внутрішніх справ ФРН Стів Альтер (Steve Alter).

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При цьому, за його словами, такі особи зможуть отримати лише тимчасовий дозвіл на проживання у Німеччині. Якщо їхнє перебування в Афганістані стане безпечним, то вони зможуть повернутися на батьківщину. Однак, якщо ситуація не покращиться, то термін дозволу на проживання у Німеччині для них буде продовжений.

Виведення військових НАТО з Афганістану

14 квітня президент США Джо Байден заявив, що з 1 травня цього року США розпочнуть остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану. У травні введення своїх контингентів почали й інші країни, що брали участь в операції НАТО "Рішуча підтримка". Спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО та інших союзників із Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу.