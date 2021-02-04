В Афганістані під час боїв з талібами загинули десятки цивільних

В Афганістані під час боїв між урядовими силами та радикальним ісламістським рухом "Талібан" загинули щонайменше 40 мирних жителів. Про це у вівторок, 3 серпня, повідомила місія ООН у країні. Це сталось під час боїв, які тривали протягом останньої доби за місто Лашкаргах на півдні країни. Ще щонайменше 118 людей дістали поранень. ООН закликала до негайного припинення бойових дій у місті.

Тим часом організація Pro Asyl розкритикувала Німеччину за те, що вона продовжує депортувати шукачів притулку, які отримали відмову, до Афганістану. Враховуючи нестримне просування "Талібану", це є абсолютно безвідповідальним, наголосили в організації.

Нагадаємо, США весною розпочали остаточне виведення свого військового контингенту з Афганістану. Також виводять своїх військових й інші країни, що брали участь в операції НАТО "Рішуча підтримка". Спостерігачі побоюються, що таліби можуть повернути владу в країні після повного виведення військ США та їхніх партнерів по НАТО й інших союзників з Афганістану. Подекуди ісламісти практично не зустрічають опору своєму наступу.

За даними ООН, за перші шість місяців 2021 року близько 5200 мирних жителів в Афганістані були поранені або вбиті. В організації підрахували, що бойовики, які виступають проти уряду країни, відповідальні за 64 відсотки вбивств мирного населення. Своєю чергою, проурядові війська, за даними ООН, відповідальні за 25 відсотків вбивств цивільного населення. Ще 11 відсотків цивільних втратили життя через "перехресний вогонь" під час боїв, коли неможливо було визначити відповідальну сторону.