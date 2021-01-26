Переважна більшість республіканців у Сенаті - проти імпічменту Трампа
Сенат США відхилив пропозицію припинити імпічмент Дональда Трампа. Проте голосування показало, що в Сенаті забракне голосів для засудження експрезидента США.
Голосування в Сенаті США
Оголошення експрезиденту США Дональду Трампу імпічменту є малоймовірним. Про це свідчать результати голосування, яке відбулося у вівторок, 26 січня, в Сенаті США щодо пропозиції сенатора-республіканця Ренда Пола визнати цю процедуру неконституційною.
Пропозицію Пола підтримали 45 з 50 представників Республіканської партії в Сенаті, тобто рішення не було прийнято. Проте ці результати свідчать, що демократам поки вдалося заручитися підтримкою лише п'яти республіканців, тоді як для оголошення імпічменту потрібні голоси щонайменше 17 республіканців. Отже, процедура імпічменту триватиме в лютому, проте навряд чи за імпічмент проголосують дві третини сенаторів, зазначає інформагентство dpa.
Нагадаємо, що 25 січня до Сенату з Палати представників передали резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа. Нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент 13 січня. Експрезидента обвинувачують у "підбурюванні до бунту", котре вилилося в штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня.
Утім, президент США Джо Байден вважає, що 17 сенаторів-республіканців не проголосують за імпічмент. "Сенат змінився відтоді, як я там був, але він не змінився так сильно", - сказав 25 січня Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.
Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку може послідувати голосування щодо заборони Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.
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