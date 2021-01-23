Резолюцію про імпічмент Трампу передали в Сенат США

У Сенат з Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа. Американські ЗМІ показали, як менеджери імпічменту перейшли з приміщень Палати представників до крила Капітолія, де засідає Сенат.

Отже, процес імпічменту формально запущено, утім, за домовленістю між демократами та республіканцями, слухання щодо справи Трампа в Сенаті почнуться на тижні, який стартує 8 лютого.

Нагадаємо, що Палата представників проголосувала за імпічмент 13 січня. Експрезидента обвинувачують у "підбурюванні до бунту", котре вилилося в штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня. Зараз Сенат США формально контролюють демократи, проте їм, щоб засудити Трампа, потрібна підтримка 17 республіканців, оскільки за імпічмент мають проголосувати дві третини сенаторів.

Байден має сумніви

Президент США Джо Байден вважає, що судовий процес у Сенаті щодо оголошення імпічменту Трампу має відбутися. При цьому, на його думку, 17 сенаторів-республіканців не проголосують за імпічмент. "Сенат змінився відтоді, як я там був, але він не змінився так сильно", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.

Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку може послідувати голосування щодо заборони Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.

Нагадаємо, на початку 2020 року в США вже відбувався процес імпічменту Дональда Трампа, проте тоді Сенат не підтримав усунення президента з посади.