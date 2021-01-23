Резолюцію про імпічмент Трампу передали в Сенат США
Резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа передали з Палати представників до Сенату. Джо Байден, однак, сумнівається в успіху процедури.
Менеджери імпічменту прямують до Сенату США
У Сенат з Палати представників Конгресу США в понеділок, 25 січня, передали резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа. Американські ЗМІ показали, як менеджери імпічменту перейшли з приміщень Палати представників до крила Капітолія, де засідає Сенат.
Отже, процес імпічменту формально запущено, утім, за домовленістю між демократами та республіканцями, слухання щодо справи Трампа в Сенаті почнуться на тижні, який стартує 8 лютого.
Нагадаємо, що Палата представників проголосувала за імпічмент 13 січня. Експрезидента обвинувачують у "підбурюванні до бунту", котре вилилося в штурм Капітолія прихильниками Трампа 6 січня. Зараз Сенат США формально контролюють демократи, проте їм, щоб засудити Трампа, потрібна підтримка 17 республіканців, оскільки за імпічмент мають проголосувати дві третини сенаторів.
Байден має сумніви
Президент США Джо Байден вважає, що судовий процес у Сенаті щодо оголошення імпічменту Трампу має відбутися. При цьому, на його думку, 17 сенаторів-республіканців не проголосують за імпічмент. "Сенат змінився відтоді, як я там був, але він не змінився так сильно", - сказав Байден в інтерв'ю телеканалу CNN.
Справа Трампа унікальна тим, що вперше в історії США йдеться про імпічмент президента, який вже пішов з посади. Втім, цей судовий процес має не лише символічне значення. Після обвинувального вироку може послідувати голосування щодо заборони Трампу балотуватися знову на посаду глави держави.
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.