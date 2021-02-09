Сенат США дозволив провести процедуру імпічменту Трампа

Сенат США більшістю голосів визнав процес імпічменту колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа таким, що відповідає конституції країни. Відповідне рішення сенатори ухвалили увечері вівторка, 9 лютого.

Голоси "за", окрім 50 представників Демократичної партії, віддали шестеро республіканців. Це голосування відкрило шлях для подальшого перебігу процедури імпічменту.

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Слухання щодо імпічменту вже наступного дня

Таким чином у середу, 10 лютого, сенатори розпочнуть слухання щодо імпічменту Трампа, що триватимуть щонайменше декілька днів. За цей час свої аргументи перед сенаторами має викласти спочатку сторона обвинувачення, а потім - захисники експрезидента США.

Під час цього процесу в Сенаті розглянуть дії Трампа перед та під час протестів його прихильників у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія. Сторона звинувачення наполягає на тому, що дії експрезидента у ті дні можна кваліфікувати як "підбурювання до заколоту".

Захист Трампа наполягав на неконституційності

Адвокати, які представляють колишнього главу Білого дому, натомість заявили, що ця справа є політично мотивованою та такою, що суперечить конституції. Про "безпардонний політичний театр" демократів, які хочуть "змусити замовкнути політичного опонента і партію меншості", ідеться у 78-сторінковому документі, у якому сторона захисту представила свою позицію перед початком слухань.

При цьому виступ одного з адвокатів Трампа Брюса Кастора наразився на критику навіть тих сенаторів-республіканців, які у підсумку проголосували проти визнання імпічменту Трампа конституційним. Дехто з них визнав, що позиція захисту могла бути представлена краще. Так, сенаторка Ліза Мурковскі, згідно з повідомленням американських ЗМІ, заявила: "Я не могла зрозуміти, що він хотів сказати". Демократи при цьому були більш критичними і називали 45-хвилинний виступ Кастора незв'язним та плутаним.

Уже друга спроба імпічменту Трампа

Процедура імпічменту була запущена ще у січні, до інавгурації Джо Байдена. За це рішення проголосувала нижня палата американського Конгресу - Палата представників. Однак остаточне рішення має ухвалити Сенат США - для цього необхідно, аби "за" проголосували дві третини сенаторів.

Це вже друга спроба оголосити імпічмент Дональду Трампу - у 2019 році його звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського та намаганні завадити розслідуванню Конгресом закидів у зловживанні Трампом владою. Таким чином останній став першим президентом в історії США, стосовно якого процедуру імпічменту застосовували двічі.

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