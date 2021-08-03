 Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2021

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Новини

Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа

Поліція очікувала набагато більше демонстрантів. Однак до Капітолія на акцію підтримки затриманих через напад на будівлю у січні прийшли лише кілька десятків людей.

На акції під Капітолієм 18 вересня

На акції під Капітолієм 18 вересня

Максимум до 200 правих прихильників експрезидента США Дональда Трампа зібралися у суботу, 18 вересня, на демонстрацію у Вашингтоні, щоб підтримати осіб, обвинувачених у штурмі Капітолія у січні. Водночас поліція очікувала значно більшої кількості учасників, передає агенція Reuters.

За словами організаторів, на акцію протесту вийшли лише від 100 до 200 прихильників Трампа. Журналісти повідомляють про дещо більше 50-ти учасників. При цьому поліція очікувала до 700 демонстрантів. Жодних заворушень не сталось, але правоохоронці затримали чотирьох учасників демонстрації, девіз якої "Справедливість для J6" - для ув'язнених нападників 6 січня. 

Напередодні демонстрації прихильників Трампа міністр оборони США Ллойд Остін наказав, щоб 100 нацгвардійців були готові допомогти поліції для охорони Конгресу.

Нагадаємо, через штурм Капітолія 6 січня в США затримали понад 500 учасників безладів, більше сотні з них були висунуті обвинувачення. Під час штурму Капітолія загинуло п'ятеро осіб, серед яких один правоохоронець, понад 100 поліцейських отримали травми. Згодом стало відомо, що четверо правоохоронців, які охороняли будівлю під час заворушень, вчинили самогубство.

Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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