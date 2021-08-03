Під Капітолій вийшли кілька десятків прихильників Трампа

Максимум до 200 правих прихильників експрезидента США Дональда Трампа зібралися у суботу, 18 вересня, на демонстрацію у Вашингтоні, щоб підтримати осіб, обвинувачених у штурмі Капітолія у січні. Водночас поліція очікувала значно більшої кількості учасників, передає агенція Reuters.

За словами організаторів, на акцію протесту вийшли лише від 100 до 200 прихильників Трампа. Журналісти повідомляють про дещо більше 50-ти учасників. При цьому поліція очікувала до 700 демонстрантів. Жодних заворушень не сталось, але правоохоронці затримали чотирьох учасників демонстрації, девіз якої "Справедливість для J6" - для ув'язнених нападників 6 січня.

Напередодні демонстрації прихильників Трампа міністр оборони США Ллойд Остін наказав, щоб 100 нацгвардійців були готові допомогти поліції для охорони Конгресу.

Нагадаємо, через штурм Капітолія 6 січня в США затримали понад 500 учасників безладів, більше сотні з них були висунуті обвинувачення. Під час штурму Капітолія загинуло п'ятеро осіб, серед яких один правоохоронець, понад 100 поліцейських отримали травми. Згодом стало відомо, що четверо правоохоронців, які охороняли будівлю під час заворушень, вчинили самогубство.

Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії.