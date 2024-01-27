Суд наказав Трампу відшкодувати $83 млн письменниці

Журі присяжних суду в Нью-Йорку засудило колишнього президента США Дональда Трампа до сплати додаткового відшкодування в розмірі 83,3 мільйона доларів за наклеп на адресу американської письменниці Елізабет Джин Керролл. В оголошеному в п'ятницю, 26 січня, вироку вказано, що Трамп поводився "злісно" з Керролл, повідомляє інформагенція dpa, котра має в розпорядженні текст ухвали.

Це була вже друга цивільна справа, ініційована 80-річною Керролл проти Трампа. За підсумками першого судового процесу, що відбувся у травні 2023 року, журі присяжних постановило, що Трамп скоїв напад, сексуальне насильство щодо Керролл в одному з нью-йоркських універмагів в 1996 році, а також здійснював у подальшому наклепницькі заяви про неї. Тоді присяжні присудили письменниці відшкодування в розмірі п'яти мільйонів доларів.

Трамп був присутній на процесі і назвав його "політичним переслідуванням"

Ще перед початком другого процесу суддя Льюїс Каплан ухвалив, що попередні коментарі Трампа у відповідь на звинувачення письменниці є наклепом. Це означало, що в результаті нового судового засідання присяжним належало визначити суму компенсації, яку зобов'язаний виплатити експрезидент.

На відміну від першого процесу, цього разу Трамп кілька разів з'являвся в залі суду особисто. Сам процес експрезидент назвав "полюванням на відьом" і "політичним переслідуванням", а ухвалу - "цілковито сміховинною". "Наша правова система вийшла з-під контролю і використовується як політична зброя", - заявив колишній президент США, цитує інформагенція AP.

Крім того, адвокатка Трампа Аліна Габба запевнила, що захист оскаржить це рішення. На її думку, такий вердикт ухвалили тому, що противники Трампа подавали до суду "в штатах, де вони знають, що отримають таких присяжних". "Це нас не зупинить. Ми боротимемося й надалі. І, запевняю вас, хоч ми не перемогли сьогодні, але ми переможемо", - запевнила правниця.

Судовий розгляд у справі Керролл триває п'ятий рік

У червні 2019 року журнал New York Magazine опублікував уривки з нової книги на той час 75-річної колумністки, в яких вона стверджувала, що Трамп зґвалтував її наприкінці 1995 або на початку 1996 року в примірювальній одного з Нью-Йоркських універмагів. Керролл визнала, що була знайома з Трампом ще до того інциденту і він попрохав її про допомогу у виборі подарунка подрузі. Однак у магазині він змусив її зайти в примірочну, де скоїв сексуальне насильство над нею. За словами журналістки, вона не звернулася в поліцію, але розповіла про подію двом близьким друзям.

У відповідь на скандальні закиди в книзі Трамп заявив, що не знайомий з Керролл і вона "не в його смаку". Однак під час допиту експрезидента адвокати журналістки показали політику фотографію 1987 року, на якому газетярка з її тодішнім чоловіком спілкується з Трампом і його дружиною.

Не перша судова справа проти Трампа, який лідирує серед кандидатів-республіканців

На адресу Трампа і раніше неодноразово лунали звинувачення в сексуальних домаганнях. Зокрема, в березні 2018 року стало відомо про позов порноакторки Стефані Кліффорд, пов'язаний з її ймовірними контактами з Трампом, що тривали з 2006 до 2007 року. Згідно з судовими документами, Кліффорд і адвокат Трампа Майкл Коен підписали угоду про конфіденційність восени 2016 року, через кілька днів після перемоги бізнесмена на президентських виборах в США.

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Попри низку судових процесів, 77-річний Дональд Трамп вважається найперспективнішим кандидатом від республіканців на майбутніх президентських виборах, що мають проводитися в листопаді. Експерти й спостерігачі зазначають, що Трамп нерідко використовує судові слухання як передвиборчий захід.