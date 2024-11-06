Як американці обирали президента
Жителі США обрали 47-го президента. Як це було - дивіться у фотогалереї DW.
Бурхливі дискусії виборців
Перед виборами найбільшим побоюванням чиновників була не загроза масових заворушень, подібних до штурму Капітолія після поразки Трампа 6 січня 2021 року, а локальні інциденти, що можуть вийти з-під контролю. "Є ймовірність невеликих заворушень по всьому нашому штату та в інших штатах", - наводить газета The Washington Post слова держсекретарки Мічигану Джоселін Бенсон.
"Вам телефонує Камала Гарріс"
Кандидатка у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс телефонувала виборцям із закликом проголосувати всього за кілька годин до закриття виборчих дільниць. "Це - Камала Гарріс. Як справи?"- поцікавилася вона на початку однієї з розмов.
Комп'ютерний збій на виборчій дільниці
Суд у штаті Пенсильванія задовольнив прохання про подовження на дві години часу голосування в окрузі Камбрія, жителі якого активно підтримують Дональда Трампа. Рішення ухвалили після того, як у день виборів в окрузі стався збій програмного забезпечення. Місцева виборча рада заявила, що "програмний збій" не дозволив виборцям "відсканувати заповнені бюлетені".
Черги перед виборчими дільницями
Перед виборчими дільницями в США вже зранку вишикувалися черги. Дональд Трамп скористався цим і вкотре розкритикував суперників з Демократичної партії. "Радикальні комуністи-демократи хочуть, щоб ви зібрали речі й пішли додому", - написав він у соцмережі X. Експрезидент закликав співгромадян виявити терпіння під час голосування.
Подружжя Трампів голосує
Дональд Трамп проголосував на виборах глави держави. Колишній президент прибув на виборчу дільницю в курортному місті Палм-Біч на південному сході штату Флорида разом з дружиною Меланією.
Білий дім відгородили парканом через загрозу заворушень
У США навколо Білого дому звели тимчасовий паркан заввишки близько 2,5 метра з огляду на можливість масових заворушень, пов'язаних з президентськими виборами. Паркан із залізної сітки оточує всю територію довкола Білого дому. Поліція Вашингтона, як передає CNN, очікує неспокою у будь-якому разі, незалежно від результатів виборів.
Трамп перемагає у Пенсильванії - найважливішому "хиткому" штаті
Невдовзі після завершення голосування стало відомо, що більшість виборців у штаті Пенсильванія проголосували за Дональда Трампа. Пенсильванія вважається найважливішим "хитким" штатом, адже перемога у ньому дає кандидату у президенти найбільшу кількість голосів виборників з усіх "хитких" штатів. До цього Трампа вже визначили переможцем ще у двох "хитких" штатах - Північній Кароліні та Джорджії.
Трамп оголосив себе переможцем
Трамп, не чекаючи на офіційні результати виборів, оголосив себе переможцем. "Це політична перемога, якої наша країна ніколи не бачила", - заявив він, виступаючи перед своїми прибічниками у Флориді. Він пообіцяв, що його президентство стане "золотим часом для Америки". Чимало політичних лідерів одразу почали вітати Трампа з перемогою, серед них і президент України Володимир Зеленський.
Розпач і розчарування прихильників Гарріс
Ще до того, як Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів, у штабі кандидатки від демократів Камали Гарріс повідомили, що вона не виступатиме з промовою на виборчій вечірці у Вашингтоні. Прихильники Гарріс у Вашингтоні, побачивши перші попередні результати підрахунку голосів, почали розходитися по домівках.