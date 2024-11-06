Трамп, не чекаючи на офіційні результати виборів, оголосив себе переможцем. "Це політична перемога, якої наша країна ніколи не бачила", - заявив він, виступаючи перед своїми прибічниками у Флориді. Він пообіцяв, що його президентство стане "золотим часом для Америки". Чимало політичних лідерів одразу почали вітати Трампа з перемогою, серед них і президент України Володимир Зеленський.