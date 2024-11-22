Майбутня адміністрація Трампа (фотогалерея)

Джей Ді Венс - віцепрезидент

40-річний Венс колись був проти Трампа. Він називав його "ідіотом", у приватній розмові одного разу навіть "американським Гітлером". Але невдовзі Трамп раптом став "найкращим президентом, якого я коли-небудь знав" - після того, як Трамп допоміг Венсу стати сенатором від штату Огайо. Соратник Трампа вважає себе представником "нових правих", колишній морський піхотинець виступає проти абортів і проти допомоги Україні.

Марко Рубіо - державний секретар

Сенатор від Флориди також колись виступав проти Трампа - і називав його "диктатором з третього світу". Сьогодні все інакше. Рубіо має багато спільного з Трампом у зовнішньополітичних поглядах: син кубинських емігрантів виступає за більш жорстку позицію щодо Китаю, вважається вкрай проізраїльським і наполягає на швидкому завершенні війни в Україні.

Дональд Трамп і Марко Рубіо Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Піт Хегсет - міністр оборони

Хегсет і Трамп познайомились на телебаченні. Як ведучий дружньої до Дональда Трампа програми Fox News 44-річний телевізійник часто брав інтерв'ю у Трампа під час його першого президентства. У Хегсета майже немає політичного досвіду. З військового - він проходив службу в Іраку та Афганістані. Щодо його політичних поглядів відомо про рішучу підтримку Ізраїлю у близькосхідному конфлікті. Відомий також його скепсис щодо жінок у війську. Хегсет на посаді планує скоротити програми підтримки гендерної рівності в армії.

З телестудії - у міністерське крісло: Піт Хегсет Фото: Evan Vucci/AP/dpa/picture alliance

Шон Даффі - міністр транспорту

Карколомну політичну кар'єру з поверненням Трампа до влади робить ще один телеведучий: Шон Даффі. Він також багато років працював на Fox News, а до цього був конгресменом-республіканцем від штату Вісконсін. За словами Трампа, на посаді міністра транспорту Даффі має "покласти початок золотої доби подорожей". Про скорочення викидів вуглекислого газу чи електромобільність не йдеться. Натомість Даффі має знову посилити внутрішні авіаперевезення в США.

Шон Даффі також йде до влади з телебачення Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Пем Бонді - міністерка юстиції

Спершу на чолі міністерства юстиції команда Трампа номінувала Метта Гетца. Але він був особливо спірною фігурою навіть серед республіканців, адже сам потрапляв під слідство в минулому, зокрема, за сексуальні стосунки з неповнолітньою, зловживання наркотиками та хабарництво. Зрештою він сам зняв свою кандидатуру, натомість Трамп номінував на цю посаду Пем Бонді, обґрунтувавши свій вибір, зокрема, її 20-річним досвідом на посаді прокурора. 59-річна Бонді є палкою прихильницею Трампа. Вона активно захищала його під час першої президентської каденції, коли Конгрес запустив процедуру імпічменту щодо Трампа. Після президентських виборів 2020 року вона поширювала заяви Трампа про начебто фальсифікації, які не дали йому перемогти. Ці заяви зрештою не отримали жодних підтверджень.

Пем Бонді Фото: OLIVIER DOULIERY/AFP

Даг Бергам - міністр внутрішніх справ

67-річний Даг Бергам досі був губернатором штату Північна Дакота, в економіці якого ключову роль відіграють нафтовидобуток і сільське господарство. Бергам вважається близьким до бізнесових кіл. На посаді міністра внутрішніх справ він також очолить новостворену "Національну енергетичну раду". Як голова МВС Бергам, крім того, відповідатиме за національні парки США, в яких Трамп хоче полегшити видобуток нафти і газу.

Даг Бергам явно не належить до прибічників "зеленої" енергетики Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Кріс Райт - міністр енергетики

"Бури, крихітко, бури!" Кріс Райт - топ-менеджер енергоконцерну Liberty Energy, який спеціалізується на фрекінгу нафти і газу. У 2019 році він якось на камеру випив рідину для гідророзриву пласта, щоб показати, що цей суперечливий через ризики для довкілля метод видобутку енергоресурсів буцімто нешкідливий. Райт - улюбленець Трампа. Він не вірить у кліматичну кризу і порівнює боротьбу демократів з глобальним потеплінням з "радянським комунізмом".

Кріс Райт не вірить у глобальне потепління Фото: John Angelillo/UPI Photo/newscom/picture alliance

Крісті Ноем - міністерка внутрішньої безпеки

Губернаторка штату Південна Дакота вважається представницею жорсткого консервативного крила республіканців. Якось вона написала в книзі, що застрелила свого собаку, бо він "не піддавався дресируванню". Вона хотіла показати, що готова - за необхідності - ухвалювати "важкі, брудні й потворні рішення". На посаді міністерки внутрішньої безпеки вона відповідатиме за координацію боротьби з нелегальною імміграцією.

Крісті Ноем Фото: Rod Lamkey/CNP/picture alliance

Том Хоман - Уповноважений з прикордонного захисту

Як директор Імміграційної та митної служби США, Хоман відповідав за вкрай суперечливу стратегію нульової толерантності до іммігрантів на мексиканському кордоні під час першого терміну Трампа на посаді президента. У 2014 році він заявив, що "розлучення дітей з батьками є ефективним засобом стримування незаконного перетину кордону". Тепер він знову покликаний для втілення жорсткої лінії проти нелегальної міграції.

Том Хоман Фото: Lev Radin/ZUMA/picture alliance

Говард Лутнік - міністр торгівлі

Він відповідатиме за штрафні мита та інші протекціоністські заходи: 63-річний Лутнік - керівник компанії, що надає фінансові послуги, і відвертий критик Китаю. Серед іншого, він звинувачує Пекін у бажанні зруйнувати США зсередини за допомогою знеболювального фентанілу, а електромобілі вважає "елітарною нісенітницею". Крім того, він хоче сприяти поширенню криптовалют.

Говард Лутнік Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Роберт Ф. Кеннеді-молодший - міністр охорони здоров'я

Він є затятим противником вакцинації, а також привернув увагу в минулому через поширення фейків про пандемію COVID: Роберт Ф. Кеннеді-молодший, племінник колишнього президента-демократа Джона Ф. Кеннеді, який був вбитий 1969 року. Під час виборчої кампанії Трамп назвав його "найтупішим членом клану Кеннеді", зате тепер він вважає його достатньо розумним для посади міністра охорони здоров'я.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший Фото: Morry Gash/AP Photo/File/picture alliance

Лінда Мак-Мен - міністерка освіти

Трамп насправді хотів скасувати її нову посаду, але тепер вона виходить на ринг як міністерка освіти: 76-річна Мак-Мен багато років була директоркою федерації рестлінгу WWE і тепер має зробити США "світовим номером один в освіті". Трамп похвалив давню спонсорку своєї передвиборчої кампанії як "пристрасну захисницю прав батьків".

Лінда Мак-Мен Фото: Mike Segar/REUTERS

Талсі Габбард - координаторка з питань розвідки

Її висунення на посаду також викликало обурення: Талсі Габбард з розумінням ставиться до нападу Росії на Україну і неодноразово поширювала російську пропаганду, не перевіряючи факти. На минулих виборах ексдемократка ще підтримувала Джо Байдена, але згодом стала його запеклим критиком, особливо щодо допомоги Україні. Її призначення на посаду нового координатора розвідки США навіть привітало російське державне телебачення.

Талсі Габбард Фото: Jeenah Moon/REUTERS

Ілон Маск - радник "з питань ефективності уряду"

Підприємець-мільярдер Ілон Маск - затятий прибічник Дональда Трампа. Повторно обраний майбутній президент зробив власника X і Tesla своїм радником "з питань ефективності уряду". Головне завдання - радикально скоротити державні витрати. Трамп регулярно розхвалює Маска. Але мільярдер - передовсім підприємець. Чи погодиться він з жорсткою позицією Трампа щодо Китаю в довгостроковій перспективі - це ще питання.

Ілон Маск Фото: JIM WATSON/AFP via Getty Images

Майк Волц - радник з питань національної безпеки

Колишній конгресмен понад 20 років був солдатом, зокрема брав участь у бойових місіях в Афганістані. Майк Волтц вважається "яструбом" з жорсткою зовнішньополітичною позицією. Він вважає, що США перебувають у "новій холодній війні" з Китаєм; хоча Волц загалом підтримує допомогу Україні, він закликає до стратегічного переосмислення: Європа, вважає він, має взяти на себе значно більше відповідальності, ніж дотепер.

Майк Волц Фото: Rod Lamkey/AP Photo/picture alliance

Сьюзі Вайлз - керівниця апарату Білого дому

Донедавна її майже ніхто не знав: Вайлз працює на республіканців вже 40 років як стратег, переважно непублічно. Вона була членкиною передвиборчої команди Рональда Рейгана, пізніше керувала кампаніями губернаторів Флориди Ріка Скотта і Рона де Сантіса. А також президентською кампанією Дональда Трампа. Всі вони перемогли. Тепер переконана консерваторка має стати керівницею апарату - першою жінкою на цій посаді.