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Трамп призначить Маска контролювати ефективність уряду США

Євгенія Наконечна
13 листопада 2024 р.

Дональд Трамп оголосив, що має намір призначити Ілона Маска очільником нової структури в американському уряді. Він також обрав майбутніх очільників ЦРУ і міністерства оборони.

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Ілон Маск з Дональдом Трампом під час передвиборчої кампанії у США
Ілон Маск з Дональдом Трампом під час передвиборчої кампанії у СШАФото: Anna Moneymaker/Getty Images

Обраний президент США  Дональд Трамп оголосив про намір призначити мільярдера  Ілона Маска очільником нової структури - департаменту ефективності уряду. Глава компаній Tesla і SpaceX, а також власник соцмережі Х працюватиме разом з американським підприємцем індійського походження Вівеком Рамасвамі.

"Разом два ці чудові американці прокладуть шлях моїй адміністрації до ліквідації урядової бюрократії, скорочення надлишкового регулювання, зниження марнотратних видатків і реструктуризації федеральних агентств, що є необхідним для руху "Врятуймо Америку"", - ідеться в заяві Трампа, опублікованій у його соцмережі Truth Social у вівторок, 12 листопада.

Новим міністром оборони США стане ведучий Fox News

Трамп також має намір призначити ще двох своїх близьких союзників на ключові пости в Сполучених Штатах. На посаду нового міністра оборони країни він має намір висунути кандидатуру ведучого телеканалу Fox News Піта Хегсета, а на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) - Джона Реткліффа, який з 2020 по 2021 роки обіймав посаду директора національної розвідки (DNI). Обидва кандидати вважаються суперечливими, але мають хороші шанси бути затвердженими контрольованим республіканцями Сенатом, пише агентство Reuters.

"Піт - жорсткий, розумний і справжній прихильник принципу "Америка насамперед", - сказав Трамп про Хегсета, наголосивши, що той є ветераном воєнних дій в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. З Хегсетом "вороги Америки попереджені", додав він. Армія країни "знову стане великою, і Америка ніколи не відступить", переконаний Трамп.

Про Реткліффа Трамп сказав: "Я радий, що Джон стане першою людиною, яка обійняла обидві вищі посади в розвідці нашої країни". Раніше демократи звинувачували ексглаву DNI в тому, що він передавав секретну інформацію на користь Трампа, щоб нападати на політичних опонентів - таких як тодішній кандидат у президенти Джо Байден.

Захищати держкордони запропонували губернаторці

Як заявив Трамп, міністеркою внутрішньої безпеки стане 52-річна Крісті Ноем, губернаторка штату Південна Дакота. Ноем стала першою губернаторкою, яка направила солдатів Національної гвардії "на допомогу Техасу в боротьбі з прикордонною кризою Байдена", заявив Трамп. Саме прихильність Ноем "безпеці кордонів" стала для Трампа головною причиною запрошення її на цю державну посаду.

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