Україна і США готують зустріч Зеленського і Трампа - Сибіга

Майбутня зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і обраним президентом США Дональдом Трампом вже обговорювалась між представниками обох сторін. "Було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі", - повідомив у суботу, 9 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він нагадав, що Зеленським і Трампом вже спілкувалися телефоном після виборів у США, "діалог налагоджений". "Саме швидкість проведення телефонної розмови - пряме свідчення вже існуючого прямого діалогу між главами країн, який вже встановлений, існує і триває", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що глобальні зміни такого характеру, як вибори президента США - це також "надія і шанс для того, щоб прискорити досягнення справедливого миру для України".

Сибіга: Потрібен реальний мир, а не умиротворення

Результати виборів у США міністр обговорив також із верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем під час його візиту в Київ, повідомили в українському МЗС.

Сибіга наголосив, що сьогодні саме в Україні вирішується майбутнє європейської та глобальної архітектури безпеки, а тому всім потрібно усвідомити, що умиротворення агресора не спрацює. "Це не спрацювало у минулому столітті та не спрацює зараз. Нам потрібен реальний мир, а не умиротворення, яке принесе ще більшу війну", - підкреслив він.

Зеленський і Трамп спілкувалися двічі протягом двох місяців

Нагадаємо, що Зеленський одним із перших лідерів привітав Трампа з перемогою на виборах президента США і зазначив, що провів з ним "чудову телефонну розмову". До їхнього спілкування долучився також бізнесмен Ілон Маск, який підтримував Трампа під час виборчої кампанії.

Наживо президент України востаннє спілкувався із тоді ще кандидатом в президенти США наприкінці вересня у Нью-Йорку.