Трамп та Путін готові поговорити один з одним

Після перемоги на виборах президента США Дональд Трамп ще не говорив із Володимиром Путіним, але не виключає, що це станеться. Путін раніше сказав, що не проти зателефонувати Трампу.

Член Республіканської партії США Дональд Трамп після своєї перемоги на виборах президента країни ще не спілкувався із президентом Росії Володимиром Путіним, але не виключає, що це станеться. "Я думаю, ми поговоримо", - заявив Трамп в інтерв'ю телекомпанії NBC у четвер, 7 листопада. Він додав, що з моменту підбиття попередніх підсумків виборів поспілкувався "ймовірно" із 70 світовими лідерами, включаючи президента України Володимира Зеленського. Подробиці розмови із Зеленським він не розкрив.

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Путін теж не проти поговорити з Трампом

Раніше Путін на пресконференції на Валдайському форумі 7 листопада заявив, що був би не проти зателефонувати новообраному президенту США. "Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав із якогось етапу чи не кожного тижня мені дзвонили, а потім раптом припинили", - сказав він.

На тому самому заході Путін привітав Дональда Трампа з обранням і запевнив, що Кремль готовий "працювати з будь-яким главою держави, якому надасть довіру американський народ". За його твердженням, Трамп під час свого першого президентського терміну в 2016-2020 роках боявся "зробити зайвий крок, сказати зайве слово", але виявив мужність під час замаху минулого літа.

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Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою

Володимир Зеленський одним із перших привітав Трампа з перемогою на виборах. Також президент України у ніч на 7 листопада заявив, що "провів чудову телефонну розмову з президентом Трампом і привітав його з історичною та переконливою перемогою".

"Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати нашу співпрацю. Сильне й непохитне лідерство США є життєво важливим для світу і для справедливого миру", - зазначив Зеленський.

Трамп повернеться в Білий дім у січні

Республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США 5 листопада. Він заручився голосами 295 виборщиків, які представляють виборців у своїх штатах, тоді як для перемоги потрібно було отримати 270 голосів. Його суперниця - віцепрезидентка США Камала Гарріс, кандидатка від Демократичної партії, публічно визнала поразку. Чинний президент США Джо Байден пообіцяв мирно передати владу Трампу.

Інавгурація нового президента Сполучених Штатів відбудеться 20 січня.