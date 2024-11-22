Трамп висунув на посаду генпрокурора США Пем Бонді

Дональд Трамп анонсував на посаду генпрокурора Пем Бонді - вірну соратницю, яка допомагала захищати його від імпічменту. Попередній кандидат Метт Гетц зняв свою кандидатуру на тлі секс-скандалу.

Обраний наступним президентом США Дональд Трамп заявив, що висуне на посаду генерального прокурора колишню генпрокурорку Флориди Пем Бонді, після того як його попередній кандидат Метт Гетц відмовився 21 листопада від посади.

Трамп оголосив про свій вибір у соціальних мережах, похваливши Бонді за прокурорський досвід і заявивши, що вона жорстко бореться зі злочинністю як перша жінка-генеральний прокурор Флориди.

Попередній кандидат Гетц відмовився від номінації на тлі секс-скандалу

42-річний конгресмен-консерватор Гетц є фігурантом розслідування комітету з етики Палати представників щодо ймовірних сексуальних зв'язків з неповнолітньою 17-річною дівчиною та вживання заборонених наркотиків. Він заперечує ці звинувачення.

Пояснюючи рішення відмовитись від запропонованої Трампом посади, Гетц заявив у соцмережі Х, що його кандидатура "незаслужено відволікає увагу" від роботи з формування нової адміністрації.

Представляючи напередодні Гетца, Трамп виражав упевненість, що той "захистить кордони, знищить злочинні організації та відновить серйозно підірвану віру та довіру американців до міністерства юстиції".

Сам Гетц раніше регулярно критикував надання США військової допомоги Україні.

Хто така Пем Бонді

Оглядачі звертають увагу, що у Бонді набагато більше професійного досвіду, ніж у Гетца. 59-річна Бонді була керівницею генпрокуратури Флориди - третього за чисельністю населення штату - з 2011 по 2019 рік.

Вона була частиною юридичної команди захисту Трампа під час першого процесу щодо його імпічменту. Йдеться про так званий "Українагейт" 2019 року, коли Трамп заблокував Україні військову допомогу, вимагаючи від президента Володимира Зеленського провести розслідування щодо його тодішнього суперника Джо Байдена, нагадує агенція Reuters. Пізніше Трамп був виправданий Сенатом.

Бонді також домагалася делегітимізації підрахунку голосів у хиткому штаті Пенсильванія під час виборчої кампанії у 2020 році.

Трамп очікує, що генпрокурорка зробить "Америку знову безпечною"

Трамп, проти якого було розпочато численні кримінальні розслідування з боку прокуратури, сподівається, що Бонді покладе край "заангажованості мін'юсту". "Занадто довго упереджене міністерство юстиції націлювали проти мене та інших республіканців - більше цього не буде", - сказав він.

"Пем переорієнтує мін'юст на його цільове призначення - боротьбу зі злочинністю, та на те, щоб знову зробити Америку безпечною", - написав Трамп.

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