Джон Кеннеді

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?