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Джон Кеннеді

Джон Кеннеді - 35-й президент США, демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Кеннеді".

Джона Кеннеді було обрано президентом США 1961 року. Він загинув 22 листопада 1963 року в Далласі внаслідок замаху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру 13.08.2021

Після завершення Другої світової війни Берлін уже був розділеним містом, однак вільний рух людей тривав до 13 серпня 1961 року. Докладніше про історію спорудження Берлінського муру - у матеріалі DW.
Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео)

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (відео) 26.05.2020

Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?

Увага, камера!: як теледебати (не) змінювали хід історії

"Увага, камера!": як теледебати (не) змінювали хід історії 04.04.2019

Володимир Зеленський кинув виклик Петру Порошенку дебатувати на стадіоні "Олімпійський". Чинний президент виклик прийняв. Що може змінити ця дуель? Досвід інших країн підказує, що на дебатах можливо усе. Огляд DW.

Чому сирійську кризу не варто порівнювати з Карибською

Чому сирійську кризу не варто порівнювати з Карибською 16.04.2018

Можливу пряму конфронтацію США та РФ у Сирії ЗМІ називають "найнебезпечнішим моментом" після Карибської кризи. DW опитала експертів з США, РФ та ФРН - їхні думки збігаються, але не в усьому.
Фотогалерея: Міф Джона Кеннеді

Фотогалерея: Міф Джона Кеннеді 28.10.2017

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році, і досі достеменно не відомо, хто стоїть за вбивством.
Міф Джона Ф. Кеннеді

Міф Джона Ф. Кеннеді 27.10.2017

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді. 35-го президента США застрелили в Далласі у 1963 році, і досі достеменно не відомо, хто стоїть за вбивством.

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді

У США розсекретили тисячі документів про вбивство Кеннеді 27.10.2017

Дональд Трамп розпорядився розсекретити майже три тисячі документів про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Проте 200 документів мають пройти додаткову перевірку ФБР та ЦРУ перед оприлюдненням.

Трамп обіцяє розсекретити документи про вбивство Кеннеді

Трамп обіцяє розсекретити документи про вбивство Кеннеді 21.10.2017

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що він буцімто збирався заблокувати публікацію документів у справі вбивства Джона Кеннеді.

Рейтинги президентів США: як їм довіряли у перші півроку (20.07.2017) 20.07.2017

20 липня Дональд Трамп рівно півроку при владі. І він вже став лідером антидовіри серед усіх післявоєнних президентів США. Його діяльність у перші шість місяців на посаді схвалюють лише 36% опитаних американців. Які рейтинги в інших американських президентів?
Сукня Монро пішла з молотка за 4,8 мільйона доларів США

Сукня Монро пішла з молотка за 4,8 мільйона доларів США 18.11.2016

Наряд акторки, в якому вона виконала пісню до 45-го дня народження президента США Джона Кеннеді, продали значно дорожче, ніж очікували. Сукня Мерилін Монро стала найдорожчим одягом, проданим на аукціонах

Знаменита сукня Мерилін Монро піде з молотка (16.11.2016) 16.11.2016

Сукня, у якій Мерилін Монро вітала з днем народження президента США Джонна Кеннеді, виставлена на продаж. Аукціон Julien's в Лос-Анджелесі планує продати її щонайменше за два мільйони доларів.