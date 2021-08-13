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Джон Кеннеді - 35-й президент США, демократ. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Кеннеді".
Джона Кеннеді було обрано президентом США 1961 року. Він загинув 22 листопада 1963 року в Далласі внаслідок замаху. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Теорії змови про те, що коронавірусу не існує, а Білл Гейтс хоче чіпувати людство, нині активно поширюються через соцмережі та під час акцій протесту. Як виникає така конспірологія? І чому люди охоче вірять у змови?
20 липня Дональд Трамп рівно півроку при владі. І він вже став лідером антидовіри серед усіх післявоєнних президентів США. Його діяльність у перші шість місяців на посаді схвалюють лише 36% опитаних американців. Які рейтинги в інших американських президентів?