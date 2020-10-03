Трамп заявив, що невдовзі залишить лікарню

Президент США Дональд Трамп запевнив, що ще у понеділок, 5 жовтня, залишить лікарню, куди його госпіталізували через зараження короавірусом. Про це Трамп написав у соцмережі Twitter

"Я покину медичний центр імені Волтера Ріда сьогодні о 18:30. Почуваюся справді добре! Не бійтеся COVID. Не дайте хворобі визначати ваше життя", - написав президент США у соцмережі.

Трамп у дописі також стверджує, що в США за його президентства "розробили кілька справді чудових препаратів", і запевнив, що "почувається краще, ніж 20 років тому".

В іншому дописі у Twitter Трамп виправдав свою коротку поїздку в автомобілі, під час якої він вітав своїх прихильників з вікна авто. Трамп залишив лікарню на короткий час 4 жовтня.

Нагадаємо, Дональд Трамп перебуває у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда через зараження коронавірусом. Дружина президента США Меланія Трамп також інфікувалася і перебуває на карантині в Білому домі. Про те, що подружжя Трамп заразилося коронавірусом, стало відомо 2 жовтня. У ніч на 3 жовтня президента США госпіталізували.

Раніше Трамп применшував небезпеку коронавірусу і на початку пандемії порівнював коронавірусну хворобу зі звичайним грипом.

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