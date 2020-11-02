Трамп заявив про "дуже дивну" втрату лідерства в деяких важливих штатах

Кандидат в президенти США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо результатів голосування у багатьох ключових штатах. "Вчора ввечері я лідирував, найчастіше впевнено, у багатьох ключових штатах, які майже у всіх випадках знаходяться під управлінням або контролем демократів. Потім один за іншим вони почали чарівним чином зникати в міру того, як підраховували несподівані купи бюлетенів. Дуже дивно і "спеціалісти з опитувань" зрозуміли це абсолютно та історично неправильно!" - написав він у Twitter.

Перед цим Трамп заявив, що в нього намагаються "вкрасти вибори". "Ми ніколи не дозволимо їм це зробити", - написав він у Twitter.

Трамп виступав проти голосування поштою, а також вимагав, щоб всі голоси виборців були підраховані в першу ж ніч після дня голосування 3 листопада. Однак в деяких штатах підрахунки можуть тривати ще довго, оскільки бюлетені, відправлені поштою в день виборів, будуть враховані, якщо надійдуть до п'ятниці. Трамп також висловлювався, що в той час, коли в країні триватиме підрахунок голосів, "може статися щось погане".

Вибори президента США не є прямими: громадяни, які віддають голоси на користь кандидатів у президенти, фактично обирають членів колегії виборників, які потім й обирають главу держави. У разі перемоги демократів в одному штаті всі виборники від цього штату зобов'язані голосувати на колегії за кандидата від Демократичної партії, а в разі перемоги республіканців - за кандидата від Республіканської партії.

Для перемоги на президентських виборах кандидату необхідна підтримка 270 з 538 членів колегії виборників, що формується з представників усіх 50-ти штатів.